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موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا في نصف نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة

كومبو آخر يجمع الأمين جمال لاعب إسبانيا ومبابي نجم فرنسا
النجم الإسباني الصاعد الأمين جمال ومبابي نجم منتخب فرنسا (وكالات)
7/7/2024

نسلط الضوء على موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا في نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) المقامة حاليا في ألمانيا، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو/تموز 2024، وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

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القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وفرنسا

تبث المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على 4 قنوات هي:

  • beIN Sports HD 1 Max
  • beIN Sports HD 2 Max
  • beIN Sports HD 3 Max
  •  beIN Sports FR HD 1

كما يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

تفوق إسباني

التقى المنتخبان 36 مرة فازت فيها إسبانيا في 16 مباراة، وخسرت في 13 لقاء بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل.

وفازت إسبانيا بلقب البطولة 3 مرات أعوام 1964 و2008 و2012. في حين فازت فرنسا باللقب مرتين عامي 1984 و2000.

المصدر : الجزيرة