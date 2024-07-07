رياضة|بطولة أمم أوروبا 2024|أوروبا

موعد مباراة هولندا ضد إنجلترا في نصف نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة

كومبو بين غاكبو وبيلنغهام
المهاجم الهولندي غاكبو (يمين) وبلينغهام نجم إنجلترا (غيتي)
7/7/2024-|آخر تحديث: 7/7/202409:32 م (بتوقيت مكة المكرمة)

نسلط الضوء على موعد مباراة هولندا ضد إنجلترا في نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) المقامة حاليا في ألمانيا والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو/تموز 2024، وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة على ملعب سيغنال أيدونا بارك في دورتموند.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وهولندا

تبث المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على 4 قنوات هي:

  • beIN Sports HD 1 Max
  • beIN Sports HD 2 Max
  • beIN Sports HD 3 Max
  • beIN Sports FR HD 1

كما يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

تفوق هولندي

التقى المنتخبان 22 مرة، فازت فيها إنجلترا في 6 مباريات وخسرت في 7، بينما انتهت 9 مباريات بالتعادل.

وتوجت هولندا باللقب الأوروبي مرة يتيمة عام 1988 مع الثلاثي ماركو فان باستن، ورود خوليت، وفرانك ريكارد، لكن تشكيلة المدرب رونالد كومان (أحد أبطال 1988 أيضا في ألمانيا الغربية) لا تضم أسماء عالمية.

بالمقابل، لم تتوج إنجلترا -التي خسرت المباراة النهائية على ملعبها في نسخة يورو 2020 أمام إيطاليا- باللقب مطلقا.

المصدر : الجزيرة