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موعد مباراة الأرجنتين ضد كندا في نصف نهائي كوبا أميركا 2024 والقنوات الناقلة

كومبو يجمع ميسي نجم الأرجنتين و Alphonso Davies لاعب كندا بقميصي المنتخب في كوبا أميركا
لاعب كندا ألفونسو ديفيز والنجم الأرجنتيني ميسي (غيتي)
7/7/2024-|آخر تحديث: 7/7/202411:12 م (بتوقيت مكة المكرمة)

نسلط الضوء على موعد مباراة الأرجنتين ضد كندا في نصف نهائي بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2024) المقامة حاليا في الولايات المتحدة، والقنوات الناقلة للمباراة.

تقام المباراة الأربعاء الموافق 10 يوليو/تموز 2024، وتنطلق صفارة البداية الساعة الثالثة فجرا 03:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على ملعب "ماتلايف ستاديوم" في نيوجيرسي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكندا

تبث المباراة على عدة قنوات عالمية إضافة إلى قناة كونميبول على منصة يوتيوب كالتالي:

كما يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

الأرجنتين صاحبة الرقم القياسي

وتحمل الأرجنتين الرقم القياسي للتتويج ببطولة كوبا أميركا برصيد 15 لقبا حققتها أعوام (1921، 1925، 1927، 1929، 1937، 1941، 1945، 1946، 1947، 1955، 1957، 1959، 1991، 1993، 2021).

وفي المقابل، تشارك كندا في البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

المصدر : الجزيرة