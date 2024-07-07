موعد مباراة الأرجنتين ضد كندا في نصف نهائي كوبا أميركا 2024 والقنوات الناقلة

نسلط الضوء على موعد مباراة الأرجنتين ضد كندا في نصف نهائي بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2024) المقامة حاليا في الولايات المتحدة، والقنوات الناقلة للمباراة.

تقام المباراة الأربعاء الموافق 10 يوليو/تموز 2024، وتنطلق صفارة البداية الساعة الثالثة فجرا 03:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على ملعب "ماتلايف ستاديوم" في نيوجيرسي.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكندا

تبث المباراة على عدة قنوات عالمية إضافة إلى قناة كونميبول على منصة يوتيوب كالتالي:

Sport TV2 Portugal

Premier Sports 1 HD

L’Equipe TV

CONMEBOL TV Youtube

كما يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

الأرجنتين صاحبة الرقم القياسي

وتحمل الأرجنتين الرقم القياسي للتتويج ببطولة كوبا أميركا برصيد 15 لقبا حققتها أعوام (1921، 1925، 1927، 1929، 1937، 1941، 1945، 1946، 1947، 1955، 1957، 1959، 1991، 1993، 2021).

وفي المقابل، تشارك كندا في البطولة للمرة الأولى في تاريخها.