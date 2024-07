يورو 2024 المحطة الأوروبية الأخيرة في مسيرة رونالدو وكروس ومودريتش

شهدت بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) المقامة حاليا في ألمانيا نهاية مسيرة أعظم لاعبي الساحرة المستديرة في القرن الـ21 بعد خروج منتخباتهم من المسابقة القارية.

وخاض نجوم كرة القدم الأوروبية مثل كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش وتوني كروس وبيبي وغير آخر رقصة لهم في ملاعب ألمانيا قبل الاعتزال الدولي.

ويبلغ رونالدو من العمر 39 عامًا وبيبي 41 عاما وكروس 34 عاما ومودريتش 38 عاما.

انتهت مسيرة كروس الكروية بعد خسارة المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني 1-2 أمس الجمعة في مباراة استمرت لشوطين إضافيين بدور الثمانية ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

كان اللاعب البالغ 34 عاما اعتزل بالفعل من المنافسة الدولية في عام 2021 لكنه تراجع عن قراره بعد محادثات مع المدرب الوطني جوليان ناغلسمان.

وأنهى كروس مسيرته على مستوى الأندية مع ريال مدريد، بتتويجه للمرة السادسة بلقب دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، حيث فاز أيضا بلقب الدوري الإسباني للمرة الرابعة، ولكن انتهى حلمه بالتتويج باللقب الأوروبي مع المنتخب الألماني على أرضه.

وبدأ كروس مسيرته مع المانشافات عام 2010، وخاض 114 مباراة دولية، وسجل خلالها 17هدفا.

بكى بيبي بحرقة بعد خروج البرتغال على يد فرنسا في ربع نهائي يورو أمس الجمعة، ربما هي دموع الوداع الأخير للمدافع العجوز 41 عاما، الذي التزم لحد الآن الصمت حول مستقبله.

ويعتقد المدافع البرتغالي السابق خوسيه فونتي أن البطولة القارية الحالية هي نهاية المطاف بالنسبة لبيبي وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي سبورت) "ربما يعرف أن هذه هي نهاية المطاف بالنسبة للمنتخب الوطني؟".

وأضاف "لقد أعطى الكثير للبرتغال، وفي بعض الأحيان يتعين عليك فقط منح مكانك للشباب الصاعد والسماح لهم بإظهار مواهبهم".

وقدم بيبي أكبر لاعب يشارك في النهائيات، أداءً رائعًا في خط الدفاع حيث تلقت شباك البرتغال ثلاثة 3 في 5 مباريات خاضتها في بطولة أوروبا الحالية.

وطيلة مسيرته الدولية التي بدأت عام 2007، لعب بيبي 141 مباراة وسجل 8 أهداف.

Pepe, hearthbroken after the game 💔🇵🇹

He just played his last game ever at the Euros… and he’s been one of the best players on the pitch again.

Pepe became the oldest player to appear in a knockout stage match in major tournaments, 41 years old.

Legend. 🍷✨ pic.twitter.com/MNJPpvpTwE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2024