بيدري باق مع منتخب إسبانيا رغم إصابته ويقبل اعتذار كروس

تحدث بيدري لاعب وسط منتخب إسبانيا -لأول مرة- عن انتهاء مشاركته في بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بسبب الإصابة، مؤكدا قبوله اعتذار الألماني توني كروس الذي تسبب في إصابته بالركبة.

وخرج لاعب برشلونة مصابا بعد مرور 8 دقائق فقط بعد تدخل عنيف من كروس خلال المباراة التي حسمها الإسبان بالفوز بنتيجة 2/1 بعد اللجوء للشوطين الإضافيين.

ورد بيدري عبر إنستغرام -اليوم الأحد- على رسالة اعتذار كروس وتمنياته للاعب الإسباني بالشفاء العاجل.

وقال بيدري لنجم ريال مدريد السابق كروس الذي أعلن اعتزاله "شكرا كروس على رسالتك، ما حدث وارد في كرة القدم، ومسيرتك وإنجازاتك ستبقى للأبد".

وأكد أنه سيبقى بصفوف منتخب بلاده في ألمانيا حيث تستعد لمواجهة فرنسا في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء.

وأوضح بيدري "جئت إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة أوروبا، وسأبقى حتى نهاية البطولة، لأن الحلم لا يزال مستمرا".

واختتم "لقد حان دوري للتشجيع والمساهمة بطريقة أخرى لدعم هذه العائلة العظيمة، ودعم الجماهير هائل، إلى الأمام يا إسبانيا".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن بيدري سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 6 أسابيع.