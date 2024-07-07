أردوغان يصف إيقاف ديميرال بـ"السياسي" وأوزيل يدعم المدافع التركي

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد أن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بإيقاف مدافع المنتخب الوطني مريح ديميرال، لقيامه بحركة اليد القومية "الذئب الرمادي"، هو قرار سياسي وألقى بظلاله على البطولة.

وألغى أردوغان رحلته المقررة إلى أذربيجان من أجل السفر إلى برلين -أمس السبت- لمشاهدة مباراة الدور ربع النهائي لكأس أوروبا (يورو 2024) أمام هولندا على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية، والتي شهدت حضور الآلاف من المشجعين الأتراك.

وخرجت هولندا منتصرةً من المباراة بعد أن عوضت تأخرها لتفوز 2-1 وتبلغ نصف نهائي المسابقة القارية.

ولم يتمكن ديميرال الذي سجل هدفين ضد النمسا في الدور ثمن النهائي من المشاركة السبت بعد قرار (يويفا) إيقافه مباراتين بعد أن احتفل -الخميس الماضي- بالهدف الثاني بحركة "تحية الذئاب"، وهي إيماءة مرتبطة بجماعة "الذئاب الرمادية" الممثلة سياسيا في حزب "الحركة القومية".

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن أردوغان قوله للصحفيين على متن طائرة قادمة من برلين "بصراحة، إن إيقاف مريح مباراتين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألقى بظلال خطيرة على البطولة".

وأضاف أن "هذا لا يمكن تفسيره، إنه قرار سياسي بحت".

إلا أن أردوغان أشار إلى أن القرار لم يؤثر على معنويات منتخب بلاده، مضيفا "رغم كل السلبيات… فإننا شاهدنا مباراة حماسية".

من جهته، كان الإيطالي فينتشينزو مونتيلا (مدرب تركيا) قد أشار -الجمعة- إلى أن إيقاف ديميرال "لم يكن عادلاً".

فرحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته، بهدف التقدم الذي سجله أكايدين في مرمى هولندا.https://t.co/P6qIE3VEFi pic.twitter.com/RmZpDQPPdB — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) July 6, 2024

أوزيل يدعم ديميرال

وكان الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل، بطل كأس العالم 2014، أعلن دعمه ديميرال، بعد إيقافه مباراتين.

ونشر أوزيل صاحب الأصول التركية، أمس السبت، عبر خاصة "القصص" بحسابه الشخصي على إنستغرام، صورة للمدافع ديميرال، وهو يقوم بإشارة "الذئب" مصحوبة بعبارة "انطلقي تركيا".

وأعقب هذه الصورة بأخرى قال فيها "أنا قادم"، في إشارة لتوجهه إلى الملعب "الأولمبي" في برلين، لمساندة المنتخب التركي خلال مواجهته أمام هولندا في ربع نهائي "يورو 2024″، مساء السبت.