وفاة دراج نرويجي في حادث سقوط بسباق أستراليا الدولي

توفى الدراج النرويجي أندري دريجي بعد تعرضه لحادث سقوط خلال سباق أستراليا الدولي، وفقا لتقارير إعلامية نقلا عن اللجنة المنظمة للسباق.

ولم يتضح بعد ملابسات وفاة الدراج النرويجي، لكنه وجد ضمن مجموعة من الدراجين المتنافسين على الصدارة خلال المرحلة قبل الأخيرة، والتي انتهت بفوز فيليبو جانا بطل العالم مرتين لسباق عكس عقارب الساعة.

وبعد أنباء وفاة دريجي، جرى إلغاء مراسم التتويج، ودون أن يتضح ما إذا كانت المرحلة الأخيرة غدا الأحد ستقام أم سيتم إلغاؤها.

وكان دريجي البالغ من العمر 25 عاما يحتل المركز 38 في الترتيب العام لسباق أستراليا.

يُذكر أن مواطنه جينو مادير توفى العام الماضي خلال مشاركته في سباق سويسرا الدولي، مما أثار جدلا حول معايير الأمان في منافسات سباقات الدراجات.