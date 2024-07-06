وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت عن 31 عاما

أعلن نادي مودرن سبورت المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم -اليوم السبت- وفاة لاعبه أحمد رفعت عن 31 عاما بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى.

وكان رفعت قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء مباراة لفريقه مودرن فيوتشر (الاسم السابق للنادي) أمام الاتحاد السكندري في مارس/آذار الماضي، ونقل اللاعب بسببها إلى المستشفى للعلاج قبل مغادرته في أبريل/نيسان الماضي بعد تحسن حالته.

بعد أشهر من تعرضه لأزمة قلبية في الملعب.. وفاة #أحمد_رفعت لاعب منتخب #مصر ونادي مودرن سبورت#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/B3uZk75UOp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 6, 2024

وقال النادي في بيان رسمي -اليوم- عبر مواقع التواصل "ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت له يوم 11 مارس/آذار 2024."

وأضاف البيان ""بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله. يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية…".