هكذا أسهمت قارورة بيكفورد السحرية في تأهل إنجلترا لنصف نهائي يورو 2024

أسهم حارس مرمى منتخب إنجلترا جوردان بيكفورد في تأهل "الأسود الثلاثة" على حساب سويسرا -السبت- إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا.

وتغلبت إنجلترا 5-3 بركلات الترجيح (بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1) على ملعب دوسلدورف أرينا في مدينة دوسلدورف، وتألق حارس مرمى إيفرتون بيكفورد في التصدي للركلة الترجيحية الأولى لسويسرا التي انبرى لها مانويل أكانجي.

ونجح خماسي منتخب "الأسود الثلاثة" (كول بالمر وجود بيلينغهام وساكا وإيفان طوني وترنت ألكسندر-أرنولد) في تسجيل الركلات الخمس للسلسلة الأولى.

وقبل بداية ركلات الترجيح بين إنجلترا وسويسرا، شوهد بيكفورد وهو يخفي قارورة المياه الخاصة به تحت المنشفة وقد كتب عليها أسماء اللاعبين السويسريين وطريقة التنفيذ المحتملة لركلات الترجيح.

ويبدو أن بيكفورد نفذ التعليمات بدقة عندما انتظر تقدم أكانجي، وذهب في نفس الاتجاه، حيث سدد مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، وصد الكرة.

ومرة أخرى، أنقذ بيكفورد إنجلترا في ركلات الترجيح (4-3) بعد أدائه البطولي ضد كولومبيا في كأس العالم 2018.

لقد تصدى الآن لـ4 من أصل 14 ركلة ترجيح في البطولات الكبرى، وهو ضعف ما تصدى له جميع حراس مرمى إنجلترا الآخرين مجتمعين بين عامي 1990 و2012 (2 من أصل 26).

ويواجه منتخب الأسود الثلاثة بقيادة المدرب غاريث ساوثغيت -الأربعاء المقبل- الفائز من مباراة هولندا وتركيا في نصف النهائي اليورو.

وهذه هي المرة الرابعة التي تبلغ فيها إنجلترا، الساعية الى لقبها الأول في الكأس القارية والثاني الكبير في سجلها بعد مونديال 1966 على أرضها، نصف النهائي كأس أوروبا بعد 1968 و1996 و2020 (أقيمت في عام 2021 بسبب كوفيد-19).

وأنهت إنجلترا المشوار الرائع لسويسرا في النسخة الحالية، وحطمت آمالها في بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى في البطولات الكبرى، وحرمتها في فك عقدة ربع النهائي الذي فشلت في تخطيه في مونديال 1934 و1938 و1954 وفي النسختين الأخيرتين لكأس أوروبا (2021 و2024).