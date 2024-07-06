موعد مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة

تبحث هولندا عن تفادي مفاجأة تركية عندما يتواجه المنتخبان السبت السادس من يوليو/تموز في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024″ المقامة في ألمانيا.

ويقود المهاجم كودي خاكبو منتخب هولندا في استحقاقه المقبل أمام تركيا التي تعول على الشاب أردا غولر.

أحرزت هولندا اللقب مرة يتيمة عام 1988، مع الثلاثي ماركو فان باستن، ورود غوليت، وفرانك ريكارد، لكن تشكيلة المدرب رونالد كومان، أحد أبطال 1988 أيضا في ألمانيا الغربية، لا تضم أسماء عالمية.

وبفوزها الصريح على رومانيا، عوضت هولندا، خسارتها الأخيرة في دور المجموعات أمام النمسا 2-3، والتي وصفها كومان بـ"المروعة".

وهذه هي المرة الرابعة التي تبلغ فيها تركيا ربع نهائي بطولة كبرى، بعد حلولها ثالثة في مونديال 2002، وبلوغها ربع نهائي كأس أوروبا 2000، ونصف نهائي 2008.

ويعود إلى صفوفها من الإيقاف نجم وسطها هاكان تشالهان أوغلو والمدافع ساميت أكايدين، لكنها تفتقد لاعبَي الوسط أوركون كوكتشو وإسماعيل يوكسيك.

موعد مباراة تركيا وهولندا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة السبت السادس من يوليو/تموز الجاري على الملعب "الأولمبي" ببرلين، وتنطلق المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتبث المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية:

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كما يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

يدير المباراة طاقم تحكيم فرنسي بقيادة كليمان توربان.

تشكيلة تركيا المتوقعة

جونوك؛ مولدور، باردكجي، كادويغلو، أيهان، أكايدين؛ أوزجان، تشالهان أوغلو، غولر؛ يلماز، يلدز.

تشكيلة هولندا المتوقعة

فيربروغن؛ دومفريز، دي فريج، فان دايك، أكي؛ سكوت، رايندرز؛ مالين، سيمونز، جاكبو؛ ديباي.

أردوغان يحضر المباراة

وسيحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المباراة، بعد استدعاء السفير التركي لدى برلين ردا على استدعاء نظيره الألماني في أنقرة بعد إشارة جدلية لديميرال.

وتوترت العلاقات بين البلدين على خلفية احتفال ديميرال بأحد هدفيه في مرمى النمسا في مدينة لايبزيغ، قبل أن ينشر صورة له رافعا يده بإشارة "الذئاب الرمادية" التي أثارت جدلا سياسيا.

وفتح الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" -الأربعاء الماضي- تحقيقا بحق اللاعب.