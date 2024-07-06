موعد مباراة البرازيل وأوروغواي في كوبا أميركا والقنوات الناقلة

يطمح منتخبا البرازيل وأوروغواي للمضي قدما ببطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2024) والتأهل للمربع الذهبي، حينما يلتقيان في ربع نهائي المسابقة المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وخلال مشواره في مرحلة المجموعات، أحرز منتخب أوروغواي 9 أهداف، ليصبح الفريق صاحب أكبر عدد من الأهداف في الدور الأول بالمسابقة، فيما استقبلت شباكه هدفا وحيدا فقط.

وافتتح منتخب أوروغواي، الذي يتقاسم الرقم القياسي مع نظيره الأرجنتيني كأكثر المنتخبات تتويجا بكوبا أميركا برصيد 15 لقبا لكل منهما، مشواره في النسخة الحالية للبطولة بالفوز 3-1 على بنما، قبل أن يسحق بوليفيا 5 -صفر في الجولة الثانية، ثم حافظ على سجله المثالي بفوزه 1-صفر على منتخب الولايات المتحدة في ختام لقاءاته بدور المجموعات.

ويأمل منتخب أوروغواي في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ نسخة عام 2011 بالأرجنتين، لكن يتعين عليه أولا اجتياز عقبة منتخب البرازيل في دور الثمانية، الذي فشل الفريق في عبوره خلال المرات الثلاث الأخيرة التي شارك فيها بهذا الدور.

وعلى النقيض، فلم يكن تأهل منتخب البرازيل للأدوار الإقصائية في المسابقة، التي حمل كأسها 9 مرات، بالأمر اليسير، حيث انتظر للجولة الأخيرة لحسم صعوده لدور الثمانية للنسخة الثالثة على التوالي في البطولة.

VAMOS! 🇧🇷👊🏽 Neste sábado (06), no Allegiant Stadium, em Las Vegas, o Brasil enfrenta o Uruguai na Copa América e vale vaga na semifinal do campeonato. A Seleção Brasileira está pronta para o jogo e conta com a torcida de todos para fazermos um espetáculo lindo de ver. Isso é… pic.twitter.com/66g0KSJVY2 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 6, 2024

وبدأ منتخب البرازيل مسيرته في المجموعة الرابعة بالتعادل بدون أهداف مع كوستاريكا، قبل أن يتغلب 4-1 على باراغواي بالجولة الثانية، لكنه سقط في فخ التعادل 1-1 أمام كولومبيا في آخر لقاءاته بدور المجموعات، ليكتفي بالحصول على وصافة المجموعة برصيد 5 نقاط.

وعقب خسارة نهائي النسخة الماضية للبطولة (كوبا أميركا 2021)، تتطلع البرازيل لتحقيق تقدم أفضل هذا العام والفوز بلقبها العاشر في المسابقة، لكن ينبغي عليها في البداية اختبار قوتها أمام منتخب أوروغواي المتألق.

يذكر أن الفائز من اللقاء سوف يلتقي في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة كولومبيا وبنما.

موعد مباراة البرازيل وأوروغواي والقنوات الناقلة

موعد مباراة البرازيل وأوروغواي في كوبا أميركا 2024 سيكون فجر الأحد 7 يوليو/تموز 2024، على ملعب أليجانت. وتنطلق المباراة الرابعة فجرًا (04:00) بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتبث المباراة على قنوات عالمية وقناة كونميبول على منصة يوتيوب:

(Sport TV2 Portugal)

(Premier Sports 1 HD)

(L’Equipe TV)

(CONMEBOL TV Youtube)

كما يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.