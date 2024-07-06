موعد مباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة

يتسلح منتخب إنجلترا بتفوق تاريخي كاسح عندما يلاقي سويسرا، السبت 6 يوليو/تموز، في دوسلدورف في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم التي تقام في ألمانيا.

وأبهر منتخب سويسرا، بقيادة مديره الفني مورات ياكين، الجميع بعروض فنية مميزة ونتائج قوية طوال مشواره في يورو 2024، حيث بدأ مشواره في المجموعة الأولى بالفوز على المجر بنتيجة 3-1 ثم تعادل مع أسكتلندا بنتيجة 1-1 قبل أن ينتزع منه منتخب ألمانيا تعادلا بنفس النتيجة، وبشق الأنفس، بهدف نيكلاس فولكروج في الثواني الأخيرة.

وفي الدور الثاني، واصل منتخب سويسرا عروضه القوية وأطاح بحامل اللقب منتخب إيطاليا بالفوز عليه بهدفين دون رد في مباراة من جانب واحد.

أما المنتخب الإنجليزي، بقيادة مديره الفني غاريث ساوثغيت، فلم يقنع أحدا طوال مشواره في البطولة وسط تراجع شديد لمستوى أغلب نجوم الفريق وتعرضهم لانتقادات عنيفة، خاصة فيل فودين نجم مانشستر سيتي والفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي وكذلك جود بيلينغهام الذي توهج بشدة في موسمه الأول بقميص ريال مدريد.

وتأهل منتخب الأسود الثلاثة في صدارة المجموعة الثالثة بعد فوز باهت على صربيا بهدف وحيد لهاري كين، ثم تعادلين مع سلوفينيا والدانمارك. وفي الدور الثاني، فاز الإنجليز على سلوفاكيا بهدفين لهدف.

المواجهة الثالثة في اليورو

ويلتقي منتخبا إنجلترا وسويسرا للمرة الثالثة في بطولة أمم أوروبا، حيث تعادلا 1-1 في يورو 1996 وفاز منتخب الأسود الثلاثة بثلاثية في يورو 2004.

وبخلاف ذلك فإن المنتخب الإنجليزي يتفوق بشكل كاسح في المواجهات المباشرة مع منافسه بتحقيقه 19 فوزا مقابل 5 تعادلات بينما حققت سويسرا 3 انتصارات فقط آخرها في 1981 بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 1982.

كما تصب كل الترشيحات في جهة المنتخب الإنجليزي لما يضمه من نجوم كبار في مختلف الخطوط مثل كين وبيلينغهام وفودين وبوكايو ساكا وديكلان رايس وكايل ووكر وجون ستونز وترينت ألكسندر أرنولد وكذلك العناصر الشابة الواعدة مثل كوبي ماينو وكول بالمر وأنتوني غوردون.

في الجهة الأخرى، يعتمد مورات ياكين، مدرب منتخب سويسرا، على ركائز قوية مثل يان سومر حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي، ومانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، وقائد الفريق جرانيت تشاكا لاعب وسط باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني، واللاعب المخضرم شيردان شاكيري، والأجنحة الهجومية السريعة مثل روبن فارجاس وبريل إيمبولو ودان ندوي وكوادو دواه.

وسيصعد الفائز من مباراة إنجلترا ضد سويسرا للدور قبل النهائي منتظرا الفائز من مواجهة هولندا بطل أوروبا في 1988 ضد تركيا.

موعد مباراة إنجلترا وسويسرا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة السبت 6 يوليو/تموز الجاري على ملعب "مركور شبيل أرينا" في دوسلدورف، وتنطلق المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتبث المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية:

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كما يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

يدير المباراة طاقم تحكيم إيطالي بقيادة دانييلي أورساتو.

تشكيلة إنجلترا المتوقعة

بيكفورد. ووكر، كونسا، ستونز. تريبيير، بيلينغهام، رايس، فودين، ساكا؛ كين، توني.

تشكيلة سويسرا المتوقعة

سومر. شار، رودريغيز، أكانجي؛ فيدمر، تشاكا، فرويلر، أيبيشر؛ ندوي، فارغاس. إمبولو.