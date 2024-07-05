طرد ملاكم أميركي من المجلس العالمي بسبب تعليقات مسيئة للمسلمين والسود

أعلن رئيس مجلس الملاكمة العالمي ماوريسيو سليمان طرد الملاكم الأميركي ريان غارسيا البطل السابق في وزن فوق الريشة، على خلفية تعليقاته التمييزية عبر منصات التواصل الاجتماعي ضد المسلمين والسود.

وكان غارسيا، الذي تقرر إلغاء فوزه على ديفن هاني بطل وزن فوق الريشة في أبريل/نيسان الماضي بعدما جاءت نتيجته إيجابية لمادة محظورة رياضيا، قد أدلى بتعليقات مسيئة لذوي البشرة السمراء والمسلمين.

وكتب سليمان عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "بموجب هذا، أطرد ريان غارسيا من أي نشاط مرتبط بمنظمتنا. نرفض التمييز بكافة صوره".

وأضاف "أخشى على سلامة ريان، إذ رفض محاولاتنا مساعدته فيما يتعلق بالصحة النفسية وتعاطي المواد المحظورة".

وقالت عائلة غارسيا إن الملاكم يعاني من مشكلات نفسية لسنوات، وإنها ستحرص على تلقيه المساعدة اللازمة.