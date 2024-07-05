"بريميير بادل" تنظم مباراة على متن حاملة الطائرات جوزيبي غاريبالدي

نظمت "بريميير بادل" -الجولة الرسمية العالمية الرائدة لمحترفي رياضة البادل- هذا الأسبوع مباراة استعراضية متميزة على متن حاملة الطائرات الشهيرة جوزيبي غاريبالدي الراسية في ميناء جنوى، وذلك في إطار فعاليات افتتاح بطولة "جنوى بريميير بادل بي 2".

وأقيمت المباراة على ملعب بادل بانورامي بالكامل من شركة "ميجور سات" العالمية، وهو ما يمثل سابقة تاريخية على متن سفينة بهذا الحجم، الأمر الذي منح الحضور تجربة فريدة وأجواء لا تنسى.

وقدّم عروضا من المهارات الاستثنائية نخبة من لاعبي ولاعبات البادل، من بينهم أرتورو كويلو، وأجوستين تابيا، وفيديريكو تشينغوتو، وأليخاندرو أرويو، وآري سانشيز، وباولا خوسيه ماريا، وكلوديا فرنانديز، وجيما ترياي.

وتتمتع حاملة الطائرات جوزيبي غاريبالدي بمكانة مرموقة في تاريخ البحرية الإيطالية، إذ بدأت الخدمة منذ نحو 40 عاما، وأبحرت بمهمات دولية عديدة في الصومال وكوسوفو ولبنان وليبيا، وشاركت مؤخرا بتدريبات في الدائرة القطبية الشمالية.

كما شهد الحفل حضور عدد من الضيوف والشخصيات المرموقة من أوروبا والعالم، بمن فيهم القبطان ماركو جويرييرو، وماركو بوتشي عمدة مدينة جنوى، والأدميرال أوريليو دي كاروليس القائد الأعلى للقوى البحرية الإيطالية.

كما حضر الحفل لويجي كارارو رئيس الاتحاد الدولي للبادل، وأندريا فوساتي رئيس الاتحاد الإيطالي للتنس والبادل في إقليم ليغوريا، وديفيد سوغدين الرئيس التنفيذي لبريميير بادل.

وتنطلق بريميير بادل، برئاسة السيد ناصر غانم الخليفي رئيس مجلس إدارتها، نحو آفاق جديدة واعدة بصفتها جولة عالمية موحدة.

وتتضمن جولة بريميير بادل- الخطوط الجوية القطرية 25 بطولة في 17 دولة، وتُختتم مع نهائيات الجولة المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل بمدينة برشلونة الإسبانية.

وبعد انتهاء بطولة هذا الأسبوع في جنوى، تتوجه الجولة الأسبوع المقبل إلى مدينة ملقة، التي تحتضن أحدث بطولة "بي 1" (P1). وكانت بريميير بادل قد أعلنت عن عقد مجموعة من الشراكات المهمة عام 2024 مع عدد من العلامات التجارية العالمية، بما يشمل ريد بُل، والخطوط الجوية القطرية، وويلسون، وبُل بادل، وبلايتوميك، وميجورسيت، وموندو، مما أسهم في إحداث نقلة نوعية في مسيرة البطولة الاحترافية الرسمية.

لمحة عن الجولة

بريميير بادل هي الجولة الرسمية العالمية الرائدة لمحترفي رياضة البادل، التي أسستها قطر للاستثمارات الرياضية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبادل ورابطة لاعبي البادل المحترفين.

وانطلقت الجولة عام 2022 بدعم من رابطة لاعبي البادل المحترفين، وشهدت مشاركة أكثر من 500 لاعب من جميع أنحاء العالم، وأقيمت بطولاتها في عدد من أهم المواقع وأكثرها رمزية في التاريخ الرياضي، بما فيها ملعب رولان غاروس في باريس.

كما استقطبت منافسات بريميير بادل أكثر من 110 لاعبات محترفات في مارس/آذار 2023 من خلال الرابطة الدولية للاعبي البادل.

وكان أغسطس/آب 2023 قد شهد الإعلان عن رغبة قطر للاستثمارات الرياضية في الاستحواذ على جولة البادل العالمية لإنشاء جولة عالمية موحدة لمحترفي البادل باسم بريميير بادل، التي يديرها الاتحاد الدولي للبادل.

وتعتزم بريميير بادل استضافة ما يصل إلى 25 بطولة بادل في 18 دولة بدءا من عام 2024، وذلك ضمن إطار سعي الجولة المستمر لتوسيع نطاق هذه الرياضة إلى مناطق جديدة، وتعزيز حضورها على جميع المستويات.