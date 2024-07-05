قائمتا منتخبي المغرب ومصر المشاركتان في أولمبياد باريس 2024

أعلن مدربا منتخبي المغرب ومصر الأولمبيين القائمتين النهائيتين المشاركتين في أولمبياد باريس الذي ينطلق في 26 من الشهر الجاري ويستمر إلى 11 من الشهر المقبل.

وتقدم اللاعبين الذين استدعاهم المدرب طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأولمبي، أمس الخميس أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وسفيان رحيمي نجم فريق العين الإماراتي وهداف دوري أبطال آسيا، ومنير المحمدي حارس مرمى نادي الوحدة السعودي.

ويحق لكل منتخب أولمبي استدعاء لاعبين اثنين فوق السن القانوني المعترف به وهو 23 عاما.

ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة الثانية في أولمبياد باريس 2024 إلى جانب منتخبات:

الأرجنتين

أوكرانيا

العراق

ويبدأ منتخب المغرب مشواره في الأولمبياد بمواجهة نظيره الأرجنتيني في الـ24 من الشهر الجاري.

اللائحة النهائية لمنتخبنا الوطني الأولمبي المستدعاة لخوض الألعاب الأولمبية باريس 2024 🚨Your squad list is ready for the Olympic Games Paris 2024 ! Ready to get going! 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/UJ4jVXHyTX — Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 4, 2024

قائمة المغرب في أولمبياد باريس 2024:

حراسة المرمى: منير المحمدي، ورشيد غانيمي، ومحمد رضى أسماما.

منير المحمدي، ورشيد غانيمي، ومحمد رضى أسماما. الدفاع: أيمن الوافي، ومهدي بوكامير، وأشرف حكيمي، وأكرم النقاش، وزكرياء الواحدي، وعادل تاحيف، وهيثم مناؤث.

أيمن الوافي، ومهدي بوكامير، وأشرف حكيمي، وأكرم النقاش، وزكرياء الواحدي، وعادل تاحيف، وهيثم مناؤث. الوسط: بنيامين بوشواري، ويايسن كشتا، وأسامة ترغالين، وبلال الخنوس، وأسامة العزوزي، وأمير ريتشادلسون، ومهدي موباريك.

بنيامين بوشواري، ويايسن كشتا، وأسامة ترغالين، وبلال الخنوس، وأسامة العزوزي، وأمير ريتشادلسون، ومهدي موباريك. الهجوم: المهدي موهوب، وعبد الصمد الزلزولي، وإلياس أخوماش، وإلياس بن صغير، وسفيان رحيمي.

Our Olympic squad is complete 🔥

Rogerio Micale unveils the final squad list for Olympic Paris 2024 💪#egyptnt pic.twitter.com/ZwTd5lweUB — Egypt National Team (@EgyptNT_EN) July 4, 2024

"الفراعنة جاهزون"

كما أعلن المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي روجيرو ميكالي قائمة لاعبيه المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات الأولمبياد بعد حصد المركز الثاني في كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

ويلعب منتخب "الفراعنة" في المجموعة الثالثة إلى جانب:

إسبانيا

أوزبكستان

الدومينيكان

وشهدت القائمة وجود الثنائي محمد النني وأحمد سيد زيزو من أصل 3 لاعبين فوق السن المعتمدة.

قائمة منتخب مصر الأولمبي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، وعلي الجابري، ومحمد سيحا.

الدفاع: كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد.

الوسط: محمد النني وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي.

الهجوم: بلال مظهر وأسامة فيصل.