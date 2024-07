قائمتا منتخبي المغرب ومصر المشاركتان في أولمبياد باريس 2024

أعلن مدربا منتخبي المغرب ومصر الأولمبيين القائمتين النهائيتين المشاركتين في أولمبياد باريس الذي ينطلق في 26 من الشهر الجاري ويستمر إلى 11 من الشهر المقبل.

وتقدم اللاعبين الذين استدعاهم المدرب طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأولمبي، أمس الخميس أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وسفيان رحيمي نجم فريق العين الإماراتي وهداف دوري أبطال آسيا، ومنير المحمدي حارس مرمى نادي الوحدة السعودي.

ويحق لكل منتخب أولمبي استدعاء لاعبين اثنين فوق السن القانوني المعترف به وهو 23 عاما.

ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة الثانية في أولمبياد باريس 2024 إلى جانب منتخبات:

ويبدأ منتخب المغرب مشواره في الأولمبياد بمواجهة نظيره الأرجنتيني في الـ24 من الشهر الجاري.

اللائحة النهائية لمنتخبنا الوطني الأولمبي المستدعاة لخوض الألعاب الأولمبية باريس 2024

🚨Your squad list is ready for the Olympic Games Paris 2024 ! Ready to get going! 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/UJ4jVXHyTX

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 4, 2024