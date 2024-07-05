تركيا تدين قرار إيقاف ديميرال بسبب إشارة "الذئب الرمادي" وتصفه بـ"غير العادل والمتحيّز"

دانت تركيا قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، إيقاف مدافع المنتخب التركي مريح ديميرال لمباراتين بسبب رفعه إشارة "الذئب الرمادي" في أثناء احتفاله بأحد هدفيه أمام النمسا (2-1) في ثمن نهائي يورو 2024 في ألمانيا، ووصفته بأنه "غير عادل ومتحيز".

وسجّل ديميرال هدفي الفوز للمنتخب التركي الخميس الماضي، واحتفل بالهدف الثاني بحركة تحية الذئاب، وهي إيماءة مرتبطة بجماعة "الذئاب الرمادية" الممثلة سياسيا في حزب "الحركة القومية".

وقال يويفا -في بيان- إنه أوقف ديميرال "لانتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق، واستخدام الأحداث الرياضية لمظاهر غير رياضية والإساءة إلى سمعة كرة القدم".

وبموجب العقوبة، يغيب المتألق ديميرال عن مواجهة هولندا في ربع النهائي غدا السبت، وهو ما قد يؤثر سلبيا على منتخب تركيا، كما سيغيب أيضا عن مواجهة إنجلترا أو سويسرا في نصف النهائي، في حال فوز منتخب بلاده على هولندا في برلين.

وردّ وزير الرياضة التركي عثمان أشقين باك، عبر موقع إكس، قائلا: "ندين القرار غير العادل والمتحيّز للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي ليس له أي أساس قانوني ونعتبره سياسيا بحتا".

وأضاف: "سنواصل الدفاع عن حقوقنا بالوسائل القانونية ضد هذه المعايير المزدوجة المطبّقة على بلدنا ولاعبنا".

وسيحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالملعب الأولمبي في برلين، وسط خلاف دبلوماسي متصاعد مع ألمانيا.

وكانت تركيا استدعت سفير ألمانيا -أول أمس الأربعاء- بعد ردود أفعال سياسيين على احتفال ديميرال، وهو ما دفع ألمانيا إلى استدعاء السفير التركي.

وهاجمت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر حركة ديميرال بمنشور على موقع إكس.

وردت وزارة الخارجية التركية بانتقاد ما سمتها "ردود الفعل السياسية المدفوعة"، كما "العنصرية من قبل من السلطات الألمانية تجاه ديميرال".

ديميرال يوضح الحقيقة

من جانبه قال اللاعب ديميرال (مدافع فريق الأهلي السعودي) إنه رأى مشجعين أتراكا في المدرجات وهم يقومون بالحركة. وأوضح ديميرال "أردت فقط أن أظهر مدى سعادتي ومدى فخري"، مضيفا أنه يأمل أن تكون هناك "مزيد من الفرص لإظهار هذه اللفتة".

وأكدّ اللاعب -بعد نهاية المباراة- أنه لا توجد رسالة خفية وراء حركته.

وأردف ديميرال "الطريقة التي احتفلت بها لها علاقة بهويتي التركية"، وأضاف "نحن جميعا أتراك، وأنا فخور جدا بكوني تركيًا، وهذا هو معنى هذه اللفتة".

وسبق أن قالت الخارجية التركية إنه من غير المقبول أن يفتح يويفا تحقيقا تأديبيا ضد اللاعب ديميرال.