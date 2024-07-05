شاهد.. الأرجنتين تهزم الإكوادور وتبلغ نصف نهائي كوبا أميركا

قطع منتخب الأرجنتين تأشيرة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كوبا أميركا 2024 بعد فوزه على الإكوادور بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

افتتحت مباريات ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2024 بمواجهة الأرجنتين والإكوادور صباح اليوم الجمعة بتوقيت غرينتش، على ملعب إنيرجي في هيوستن.

وأنهى منتخب الأرجنتين الشوط الأول من مباراته أمام منتخب الإكوادور لصالحه بنتيجة 1-0، سجل الهدف قلب دفاع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز برأسية بعد تلقيه تمريرة رأسية من نجم ليفربول أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 35.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ابطال العالم يسجلون، ليساندرو مارتينيز يسجل هدف أول من المدافع الأرجنتيني 🇦🇷 الأرجنتين 1-0 الإكوادور 🇪🇨

pic.twitter.com/KAbC6nmPyN — عمرو (@bt3) July 5, 2024

بعد انتصاف الوقت الأصلي للقاء، تحصلت الإكوادور على ركلة جزاء صحيحة بعدما لمس رودريغو دي بول الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 61 ليتم مراجعة تقنية الفار والإشارة بركلة جزاء نفذها الهداف التاريخي للمنتخب الإكوادوري إينير فالنسيا باستهتار كبير لترتطم تسديدته الأرضية في القائم الأيمن للحارس مارتينيز الذي قفز على الجهة الأخرى.

وأسفرت التحركات الفنية والإدارة المميزة للمدرب الإسباني عن تسجيل الإكوادور لهدف التعادل في الدقيقة 90+2 برأسية مذهلة للاعب البديل كيفن رودريغيز ليتم الاحتكام لركلات الترجيح.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جنووووووووووووون، الإكوادور تسجل التعادل 😨 هدف التعادل في الدقائق الأخيرة 🇦🇷 الأرجنتين 1-1 الإكوادور 🇪🇨

pic.twitter.com/6zm3hekEOi — عمرو (@bt3) July 5, 2024

بدأ ليونيل ميسي ركلات الترجيح بتسديد الركلة الأولى على طريقة أنتونين بانينكا لترتطم في العارضة وتخرج.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 الأسطورة ليونيل ميسي على طريقة بانينكا ولكن ضاعت!

pic.twitter.com/DBrhiQv4TR — عمرو (@bt3) July 5, 2024

أضاع أنخيل مينا أول ركلة للإكوادور بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى أنقذها الحارس إيميليانو مارتينيز.

ورد بعدها خوليان ألفاريز على تألق إيميليانو بتسجيل ركلة التقدم للأرجنتين 1-0 بتسديدة مذهلة في المقص الأيسر.

وواصل إيميليانو مارتينيز تألقه بتصد رهيب بكفه الأيسر لتسديدة في الزاوية اليمنى من اللاعب ألان ميندا، ليعطي فرصة لماك أليستر للتقدم للأرجنتين 2-0 بتسديدة مركونة في أقصى يسار الحارس الذي طار يمينا.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 استمتع .. تصديات ديبو مارتينيز في ركلات الترجيح.

pic.twitter.com/QZnsOYrtHi — عمرو (@bt3) July 5, 2024

وأخيرا نجح المنتخب الإكوادوري في تسجيل أول ركلة بواسطة الجناح البديل جون يبواه بتسديد كرة صاروخية في المقص الأيسر لإيميليانو الذي ذهب للزاوية العكسية.

هذه المرة لا يتصدى ديبو.

pic.twitter.com/bTHAzclIvF — عمرو (@bt3) July 5, 2024

وتقدمت الأرجنتين 3-1 بتسديدة هادئة للظهير غونزالو مونتيل، ثم رد خوردي كايسيدو بركلة ناجحة لتصبح 3-2.

ومنح أوتامندي بطاقة التأهل للأرجنتين بعد نجاحه في إحراز ركلة الترجيح الأخيرة.