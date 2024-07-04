موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في ربع نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة

تصطدم ألمانيا بنظيرتها إسبانيا المنافسة على اللقب في مباراة مرتقبة بدور الـ8 لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 يوم الجمعة على أمل إنهاء سلسلة خالية من الفوز ضدها تعود لعام 1988.

ويقدم المنتخب الألماني أفضل بطولة دولية له منذ 8 سنوات مع تعطش جماهيره للفوز بلقبه الأول منذ 10 سنوات لكن مباراته أمام الإسبان ينظر إليها أيضا على أنها نهائي مبكر بين اثنين من أهم الفرق في البطولة.

واجتازت إسبانيا مجموعتها بفضل الجناحين: الأمين جمال وهو أصغر لاعب يشارك في بطولة أوروبا بعمر 16 عاما، ونيكو وليامز، اللذين شكلا ثنائيا رائعا أرعب دفاعات الخصم بسرعتهما والأداء المهاري.

ومع توجيه فابيان رويز، دفة اللعب من خلال الاستحواذ المفيد على الكرة فإن هناك دوافع مستمرة للتقدم للأمام بدلا من مجرد الاحتفاظ بالكرة.

وأكد فوزهم 4-1 على جورجيا في ثمن النهائي مستواهم الجيد بعدما حققوا الانتصار الرابع في 4 مباريات إذ يبحثون عن لقب أوروبي رابع قياسي.

واضطر الألمان، الذين فازوا أيضا بالبطولة 3 مرات، إلى العمل بقوة لتصدر مجموعتهم بهدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد سويسرا قبل فوزهم 2-صفر على الدانمارك في المرحلة الإقصائية.

ويواجه الألمان أيضا سلسلة من 36 عاما دون انتصار في بطولات ضد إسبانيا إذ يعود آخر فوز لهم إلى يورو 1988.

وخسروا في نصف نهائي مونديال 2010 ونهائي يورو 2008 بينما عانوا أيضا من الهزيمة 6-صفر في دوري الأمم الأوروبية قبل 4 سنوات.

موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة الجمعة الخامس من يوليو/تموز الجاري على ملعب "إم إتش بي أرينا" في شتوتغارت، وتنطلق المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتبث المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية:

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كما تمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

يدير المباراة طاقم تحكيم إنجليزي بقيادة أنتوني تايلور.