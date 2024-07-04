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موعد مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة

رونالدو (يمين) هداف البرتغال ومبابي هداف فرنسا (الفرنسية)
4/7/2024-|آخر تحديث: 4/7/202408:33 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

نسلط الضوء على موعد مباراة البرتغال ضد فرنسا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الجمعة الخامس من يوليو/تموز الجاري على ملعب فولكسبارك في هامبورغ، وتبدأ الساعة العاشرة مساء 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

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ويدير المباراة طاقم تحكيم إنجليزي بقيادة الحكم مايكل أوليفير.

والتقى المنتخبان 20 مرة فازت فرنسا في 13 والبرتغال في 4، في حين انتهت 3 مباريات بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد البرتغال

تبث المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية التي تخصص لها 4 قنوات كالتالي:

  • beIN Sports HD 1 Max
  • beIN Sports HD 2 Max
  • beIN Sports HD 3 Max
  • beIN Sports HD 4 Max

كما يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

 

المصدر : الجزيرة