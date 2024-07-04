موعد مباراة منتخب الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أميركا والقنوات الناقلة

بعد 3 أعوام من مواجهتهما في ربع نهائي النسخة الماضية لبطولة كوبا أميركا يتجدد الموعد مرة أخرى بين منتخبي الأرجنتين والإكوادور حينما يلتقيان في الدور ذاته بالنسخة الحالية المقامة في الولايات المتحدة.

وصعد المنتخب الأرجنتيني (حامل اللقب) للأدوار الإقصائية في البطولة عقب صدارته ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة إثر فوزه بهدفين دون رد على كندا وبيرو وبهدف نظيف على تشيلي.

في المقابل، تأهل منتخب الإكوادور لمرحلة خروج المغلوب بعدما حل في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية، حيث خسر 1-2 أمام فنزويلا بالجولة الافتتاحية، قبل أن يتغلب 3-1 على جامايكا، ثم تعادل سلبيا مع المكسيك في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

ويأمل منتخب الأرجنتين مواصلة عروضه المثالية في النسخة الحالية للبطولة بعدما أحرز 5 أهداف، ولم يتلق أي هدف في لقاءاته الثلاثة بمرحلة المجموعات.

وربما تشهد المباراة عودة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى منتخب بلاده بعدما غاب عن لقاء بيرو بسبب معاناته من إصابة عضلية في ساقه اليمنى، خاصة بعد مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية مؤخرا.

وقد يدفع سكالوني بالمهاجم لاوتارو مارتينيز في التشكيلة الأساسية للأرجنتين أمام الإكوادور، خاصة بعد تألقه اللافت في البطولة وتسجيله 4 أهداف من إجمالي أهداف الفريق الخمسة.

من جانبه، ورغم تراجع منتخب الإكوادور للدفاع في معظم فترات لقائه ضد المكسيك بالجولة الأخيرة من دور المجموعات فإنه حقق هدفه الأساسي بالصعود لدور الثمانية بفارق الأهداف أمام المكسيكيين الذين حلوا في المركز الثالث بالرصيد نفسه من النقاط.

ومن المرجح أن يقود إينر فالنسيا الهداف التاريخي للإكوادور هجوم الفريق في المباراة عقب مشاركته في اللقاء الماضي أمام المكسيك كاملا بعدما أوقف في المباراة السابقة أمام جامايكا عقب طرده في اللقاء الافتتاحي للفريق بالمسابقة أمام فنزويلا.

موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أميركا والقنوات الناقلة:

من المقرر أن تقام المواجهة بين الأرجنتين والإكوادور يوم الجمعة 5 يوليو/تموز الجاري الساعة 04:00 فجرا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "إن آر جاي" في مدينة هيوستن، حيث يطمح كلاهما لحجز مقعد بالمربع الذهبي في كوبا أميركا 2024.

وتبث المباراة على قنوات عالمية وقناة كونميبول على منصة يوتيوب:

Sport TV2 Portugal

Premier Sports 1

HDL’Equipe TV

CONMEBOL TV Youtube

كما يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

يدير المباراة طاقم تحكيم أوروغوياني مؤلف من أندريس ماتونتي ومواطنيه نيكولاس تاران ومارتن سوبي.