مجموعات قرعة التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا عام 2025 في المغرب

نتيجة متوازنة لقرعة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم عام 2025، والتي أجريت اليوم الخميس في مدينة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة القارية الأهم بالقارة السمراء في المغرب في الفترة بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025، و18 يناير/كانون الثاني 2026.

والمجموعات الـ12 التي أسفرت عنها قرعة التصفيات هي:

المجموعة الأولى: منتخبات تونس ومدغشقر وجزر القمر وغامبيا

منتخبات تونس ومدغشقر وجزر القمر وغامبيا المجموعة الثانية: المغرب والغابون وأفريقيا الوسطى وليسوتو

المغرب والغابون وأفريقيا الوسطى وليسوتو المجموعة الثالثة: مصر والرأس الأخصر وموريتانيا وبوتسوانا

مصر والرأس الأخصر وموريتانيا وبوتسوانا المجموعة الرابعة: نيجيريا وبنين وليبيا ورواندا.

نيجيريا وبنين وليبيا ورواندا. المجموعة الخامسة: الجزائر وغينيا الاستوائية وتوغو وليبيريا

الجزائر وغينيا الاستوائية وتوغو وليبيريا المجموعة السادسة: غانا وأنغولا والسودان والنيجر.

غانا وأنغولا والسودان والنيجر. المجموعة السابعة: ساحل العاج وزامبيا وسيراليون وتشاد

ساحل العاج وزامبيا وسيراليون وتشاد المجموعة الثامنة: الكونغو الديمقراطية وغينيا وتنزانيا وإثيوبيا.

الكونغو الديمقراطية وغينيا وتنزانيا وإثيوبيا. المجموعة التاسعة: مالي وموزمبيق وغينيا بيساو وإيسواتيني

مالي وموزمبيق وغينيا بيساو وإيسواتيني المجموعة العاشرة: الكاميرون وناميبيا وكينيا وزيمبابوي.

الكاميرون وناميبيا وكينيا وزيمبابوي. المجموعة الـ11: جنوب أفريقيا وأوغندا والكونغو وجنوب السودان.

جنوب أفريقيا وأوغندا والكونغو وجنوب السودان. المجموعة الـ12: السنغال وبوركينا فاسو وملاوي وبروندي.

يذكر أن ساحل العاج فازت بنسخة لقب 2023 التي أقيمت على أرضها مطلع العام الجاري.