كل لاعبي ريال مدريد تأهلوا من ثمن إلى ربع نهائي يورو 2024

تأهل كل لاعبي نادي ريال مدريد الإسباني مع منتخباتهم إلى ربع نهائي يورو 2024، ليصبح بذلك أكثر فريق لديه لاعبون في هذا الدور من البطولة القارية.

واستدعي 13 لاعبا من النادي "الملكي" إلى منتخبات بلادهم وهي:

إسبانيا

تركيا

ألمانيا

إنجلترا

فرنسا

كرواتيا

أوكرانيا

واللاعبان الوحيدان من الملكي اللذان خرجا من دور المجموعات في يورو 2024 هما:

لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا

أندريه لونين حارس مرمى أوكرانيا

وتأهل 11 لاعبا إلى ثمن النهائي وعبروا جميعا لربع نهائي يورو 2024 وهم:

الإسباني خوسيلو (انتقل من الريال إلى الغرافة القطري بعد انطلاق البطولة)

الإسباني داني كاربخال

الإسباني ناتشو (انتقل من الريال إلى القادسية السعودي بعد انطلاق البطولة)

الألماني أنتوني روديغير

الألماني توني كروس

الإنجليزي جود بيلينغهام

التركي أردا غولر

الفرنسي كليان مبابي (أعلن انضمامه لريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان قبل انطلاق البطولة)

الفرنسي كامافينغا

الفرنسي تشاوميني

الفرنسي فيرلاند ميندي

مواجهات المنتخبات التي يلعب لها لاعبو ريال مدريد في يورو 2024 هي:

الجمعة 5 يوليو/تموز:

(19:00) إسبانيا x ألمانيا (ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتغارت)

(22:00) فرنسا x البرتغال (ملعب فولكسبارك في هامبورغ)

السبت 6 يوليو/تموز:

(19:00) إنجلترا x سويسرا (ملعب مركور شبيل أرينا في دوسلدورف)

(22:00) هولندا x تركيا (الملعب الأولمبي في برلين)