شاهد.. فريق برازيلي يسجل هدفا غريبا دون لمس الكرة مطلقا

في واحدة من نوادر وغرائب كرة القدم، سجل فريق نوفوريزونتينو هدفا في الدقيقة الأولى دون أن يلمس لاعبوه الكرة مطلقا، وذلك بسبب خطأ مشترك بين مدافع وحارس مرمى الفريق المستضيف سبورت ريسيفه في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، الأسبوع الماضي.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر حسابات رياضية على منصة "إكس"، كيف اشترك معظم لاعبي فريق ريسيفه في استقبال شباكهم الهدف الأول منذ الدقيقة الأولى، وذلك بسبب خطأ في التمركز أو عدم التركيز في الثواني الأولى للمباراة.

ومع انطلاق صافرة بداية المباراة، بدأ لاعبو ريسيفه بتناقل الكرة فيما بينهم حتى وصلت إلى آخر مدافع "أليسون كاسيانو" الذي مررها مباشرة نحو مرمى فريقه بعد ضغط لاعبي نوفوريزونتينو، دون أن ينتبه إلى أن الحارس متقدم عن مكانه.

O que rolou aqui? 🤔 Alisson Cassiano chutou contra o próprio gol… pic.twitter.com/4CboPVuney — ge (@geglobo) June 24, 2024

ورغم أن زميل كاسيانو أشار إليه بضرورة تمرير الكرة نحو مكان وقوف الحارس، فإن المدافع لم ينتبه له ومررها دون تركيز، لتدخل شباك سبورت ريسيفه بينما كان حارسه يقف خارج منطقة الجزاء لاستقبال الكرة من زملائه، وهو ما لم يكن متوقعا، مما أدى إلى تقدم الضيوف بهدف دون مقابل.

وقبل نهاية الشوط الأول، تقدم نوفوريزونتينو بهدف ثانٍ، لكن أصحاب الأرض قلصوا النتيجة لينتهي اللقاء بخسارة سبورت ريسيفه 2-1، مع طرد لاعب من كل فريق.

¿Se puede fabricar un gol sin que nadie del equipo toque el balón? Se puede. Esto pasó en Brasil hace unos días. Marcó Novorizontino, pero todo lo hizo Sport Recife 😆😆 pic.twitter.com/zbTrgui75h — MARCA (@marca) July 2, 2024