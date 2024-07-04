تفاصيل الاستقبال "الأكثر إثارة في التاريخ" لكليان مبابي لاعبا لريال مدريد

يعتزم نادي ريال مدريد الإسباني إقامة مراسم استقبال استثنائية لقائد منتخب فرنسا كيليان مبابي حينما ينضم للفريق عقب نهاية كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الخميس، سوف تتضمن مراسم الاستقبال عرضا للألعاب النارية وحفلا موسيقيا ومنصة أشبه بتلك التي تم استخدامها في حفل تايلور سويفت.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مراسم الاستقبال ستقام في "ملعب سانتياغو برنابيو" في الـ16 من الشهر الجاري بعد يومين من نهاية يورو 2024، حيث تلتقي فرنسا مع البرتغال غدا الجمعة في ربع النهائي.

ونقلت الصحيفة المدريدية عن مسؤولين في "الملكي" قولهم إنه "سيكون العرض الأكثر إثارة على الإطلاق للاعب كرة قدم".

وأشار التقرير إلى أن من المتوقع حضور 80 ألف مشجع مراسم الاستقبال مع ارتداء القميص رقم 9 الذي من المقرر أن يرتديه مبابي في الموسم الأول له بالدوري الإسباني، إذ إن قميصه رقم 10 -الذي اعتاد أن يرتديه مع منتخب فرنسا وناديه السابق باريس سان جيرمان- مخصص حاليا للنجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن عقد مبابي مع "الميرينغي" يمتد إلى 5 سنوات. ووفقا للعقد، سيكون راتب مبابي الأعلى في الريال، لكنه ليس ببعيد عن اللاعبين أصحاب الفئة الأولى مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام ولوكا مودريتش وديفيد ألابا، إذ يتقاضون بين 15 و20 مليون يورو سنويا.