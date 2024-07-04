المدرسة التدريبية الأرجنتينية تسيطر على ربع نهائي كوبا أميركا

يشهد دور ربع نهائي بطولة كوبا أميركا لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة حضورا طاغيا للمدرسة التدريبية الأرجنتينية.

ويوجد 4 مدربين أرجنتينيين في دور الثمانية للمسابقة الأقدم والأعرق على مستوى المنتخبات في العالم:

ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين بطل العالم وبطل كوبا أميركا.

مارسيلو بييلسا، مدرب منتخب أوروغواي.

فرناندو باتيستا، مدرب فنزويلا.

نيستور لورينزو، مدرب كولومبيا.

في المقابل، يوجد مدربان إسبانيان في هذا الدور، هما فيليكس سانشيز مدرب الإكوادور وتوماس كريستيانسين مدرب بنما، بينما يمثل جيسي مارش المدرسة التدريبية الأميركية مع المنتخب الكندي، في حين يحضر مدرب محلي وحيد في هذا الدور هو البرازيلي دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب "السامبا".

والمثير هو أن سكالوني وبييلسا وباتيستا قادوا منتخباتهم للصعود إلى مرحلة خروج المغلوب عن جدارة، بعدما تصدرت منتخباتهم ترتيب مجموعاتها محققة العلامة الكاملة، بفوزها في جميع لقاءاتها بالدور الأول.

وكان لورينزو قريبا من السير على نهج أقرانه، بعدما قاد منتخب كولومبيا للفوز في أول جولتين بالمجموعة الرابعة، قبل أن يتعادل 1-1 مع المنتخب البرازيلي في الجولة الأخيرة، لكن تلك النتيجة لم تقف حائلا أمام تصدّر فريقه ترتيب المجموعة أيضا.

وربما يكون الدور قبل النهائي لكوبا 2024 تحت قيادة فنية أرجنتينية خالصة، في حال فوز الأرجنتين على الإكوادور في ربع النهائي، وكذلك فنزويلا على كندا، وأوروغواي على البرازيل، وكولومبيا على بنما.