أردوغان يحضر مواجهة تركيا وهولندا في ربع نهائي يورو 2024

يحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباراة منتخب بلاده وهولندا -بعد غد السبت- في ربع نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، وفقًا لما أعلنته الرئاسة التركية الخميس، وذلك بعد استدعاء السفير التركي لدى برلين ردا على استدعاء نظيره الألماني في أنقرة بعد إشارة جدلية للاعب تركي.

وتوترت العلاقات بين تركيا وألمانيا على خلفية احتفال المدافع التركي مريح ديميرال بأحد هدفيه في مرمى النمسا في لايبزيغ ضمن ربع نهائي البطولة القارية الثلاثاء، قبل أن ينشر صورة له محتفلا على موقع "إكس"، رافعًا يده في إشارة "الذئاب الرمادية" الخاصة بمجموعة من اليمين المتطرف في تركيا.

وفتح الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) الأربعاء تحقيقا بحق اللاعب، مشيرًا إلى أنه عيّن "محققا للبتّ في مسألتي الأخلاقيات والانضباط"، على أن يتبع ذلك مزيد من المعلومات عن هذا الأمر.

وردّت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر على حركة ديميرال بمنشور على موقع "إكس"، قائلة إن "رمز المتطرفين اليمينيين الأتراك ليس له مكان في ملاعبنا"، مضيفة أن "استخدام كرة القدم الأوروبية كمنصة للعنصرية أمر غير مقبول على الإطلاق. نحن ننتظر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التحقيق في القضية والنظر في العقوبات".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمدح ركلات أردا غولر الركنية.https://t.co/QtFGywGyHj pic.twitter.com/WE7aXbGPgo — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) July 3, 2024

ودفعت تصريحات فيزر تركيا في وقت لاحق الأربعاء إلى استدعاء السفير الألماني، وردّت برلين باستدعاء السفير التركي اليوم الخميس.

ولم يستجب أردوغان مباشرة للجدل، لكن وزارات عدة والناطق باسم حزبه (العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ) انتقدوا تحقيق "ويفا" وردّ فعل وزيرة الخارجية الألمانية.

وانتقدت وزارة الخارجية التركية "ردود الفعل السياسية المدفوعة"، كما "العنصرية من قبل من السلطات الألمانية تجاه ديميرال".

وقال مدافع الأهلي السعودي، ديميرال، إنه رأى مشجعين أتراكًا في المدرجات وهم يقومون بالحركة. وأوضح ديميرال "أردت فقط أن أظهر مدى سعادتي ومدى فخري"، مضيفًا أنه يأمل أن يكون هناك "مزيد من الفرص لإظهار هذه اللفتة".

وأكد اللاعب بعد نهاية المباراة أن لا رسالة خفية وراء حركته. وأردف ديميرال "الطريقة التي احتفلت بها لها علاقة بهويتي التركية"، وأضاف "نحن جميعًا أتراك، وأنا فخور جدا بكوني من تركيا، وهذا هو معنى هذه اللفتة".