نفقات صهر الملياردير بيل غيتس بأولمبياد باريس تثير ضجة في مصر

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقاد ما تردد عن تحمل مصر للنفقات الباهظة لصهر الملياردير الأميركي الشهير ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، الفارس نائل نصار، وزوجته وحصانها، في أولمبياد باريس 2024، مما اضطر الاتحاد المصري للفروسية إلى الرد.

وأشار الاتحاد، في بيان له أمس الأحد، إلى أن نصار الذي يمثل مصر في الأولمبياد وجميع طاقم التدريب والأطقم المساعدة "سيسافرون مباشرة من واشنطن إلى باريس بمعرفتهم الشخصية وعلى نفقتهم الخاصة".

جاء ذلك في أعقاب تداول مستند منسوب لوزارة الشباب والرياضة المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، يضم أسماء وبيانات البعثة التي سترافق نصار المقيم في الولايات المتحدة الأميركية والمكونة من 10 أشخاص بينهم زوجة اللاعب.

ويضم الطاقم المرافق للاعب "الجهاز الفني والإداري، ومالكي الجواد، والسوّاس، وطبيبا بيطريا، والأطقم المساعدة الأخرى".

وبحسب المستند، فإن الاتحاد "يتحمل كافة التكاليف المالية لـ8 من الجهاز الفني والإداري خارج القرية الأولمبية"، كما ستتحمل اللجنة الأولمبية المصرية "مصروف جيب يومي لكل لاعب بحد أقصى 3 أيام قبل المنافسات، ويوم بعد انتهاء المنافسات لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالبعثة".

✍🏻 .. قرار سفر وفد الفروسية المشارك فى باريس

" يضم 10 أفراد على فارس واحد !! " 🔹القرار الوزاري الخاص بسفر بعثة الفروسية الذي جاء في القرار الجماعي رقم 1044 لسنة 2024 الصادر في 17 يوليو الماضي لسفر البعثة المصرية المشاركة في أوليمبياد باريس ، فضيحة بكل المقاييس

حيث جاء… pic.twitter.com/8ydKfTDJCO — 𝑻𝒂𝒓𝒆𝒌 𝑻𝒊𝑻𝒐 (@tecno_tito) July 28, 2024

وأثار عدد البعثة والطاقم المرافق للفارس نائل نصار ضجة وتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما عدّها ناشطون إهدارًا للمال العام لما لها من عبء مالي كبير على الدولة خلال أولمبياد باريس، وسط تعليقات طغى عليها الطابع الساخر.

وعلقت الصحفية إسراء الحكيم، عبر حسابها على منصة إكس، قائلة "جايبين لاعب الفروسية نائل نصار زوج بنت بيل جيتس يلعب باسم مصر ومسافرين معاه ١١ إداري!"، وأضافت متسائلة: "ممكن حد يفهمنا الطقم اللي طالع معاه صفتهم إه!؟ وتكلفتهم كام على مصر الفقيرة قوي قوي!؟".

بينما تساءل مدون عبر حسابه على إكس مستنكرًا: "تكمن الكارثة في أن المرافقين للفارس 10 أشخاص، هل هذا ترشيد إنفاق لدولة تعاني اقتصاديا، وهل هذا منطق إن السايس له احتياطي والفارس لا؟ وهل هي رحلة للتنزه أم مهمة وطنية!".

وعبّر المدون إسلام حجازي ساخرًا "سيبك من حوار أنهم مسفرين بعثة ١٠ جهاز إداري وفني قاصد لاعب واحد فقط، ممكن نقول حجج من قبيل متطلبات اللعبة وكده، الغريب إنه من ضمن العشرة أسماء زوجة اللاعب (رقم ٥ في الكشف)، واللي هي بنت بيل غيتس اللي ثروته حوالي 132 مليار دولار، وكاتبين جنبها إنها مالك الجواد".

وعلق آخر عبر فيسبوك ساخرًا "إيه يعني مكبرين الموضوع ليه؟ ده إحنا نقطع الكهرباء ربع ساعة بس عن شبرا، ونجيب كل مصاريف بعثة الفروسية بلاش نعطي الأمور أكبر من حجمها".

ورأى المدون محمد خلفية أنه "لا مجال للتشكيك في نزاهة أعضاء الاتحاد المصري للفروسية"، لافتًا إلى أن الشعب المصري هو الوحيد الذي ينتقد كل شيء، على حد تعبيره. واستطرد قائلًا "سيبوا (اتركوا) الرياضيين فى حالهم مش لازم نحطم نفسيتهم قبل المشاركة".

وذكر الاتحاد المصري للفروسية أن الفارس كان قد أبلغ الاتحاد بأنه سينقل الجواد الخاص به من أميركا إلى فرنسا بالطائرة على نفقته الخاصة، وتنازل عن أي دعم مادي له ولفريقه".

بينما اختتم البيان بالقول إن "رئيس البعثة كان قد أرسل خطابًا بتاريخ 4 يوليو إلى اللجنة الأولمبية يبلغهم بتحمله وبقية أفراد البعثة نفقات سفرهم بالكامل".

وأعلن الاتحاد المصري للفروسية في العاشر من الشهر الجاري اختيار الفارس نائل نصار لتمثيل مصر في أولمبياد باريس، مشيرًا إلى أنه صاحب أعلى ترتيب عالمي لفارس مصري، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية.