موعد مباراة المغرب ضد أميركا لكرة القدم بربع نهائي الأولمبياد والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المغرب ضد الولايات المتحدة الأميركية في الدور ربع النهائي في مسابقة كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس 2024، والقنوات الناقلة.

وتقام المباراة يوم الجمعة في الثاني من أغسطس/آب 2024، وتنطلق صفارة بدايتها الساعة الرابعة مساء 16:00 حسب توقيت مكة المكرمة والقاهرة على ملعب حديقة الأمراء في باريس.

وتأهل المنتخب المغربي إلى ربع النهائي بعد فوزه على العراق 3-صفر أمس الثلاثاء، وتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وهو نفس رصيد الأرجنتين التي حلت في المركز الثاني، لكن أسود الأطلس تفوقوا عليها في المواجهات المباشرة.

ويتصدر المغربي سفيان رحيمي قائمة الهدافين في أولمبياد باريس برصيد 4 أهداف.

ويشارك في منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 16 منتخبا قسمت إلى 4 مجموعات. وتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد أميركا لكرة القدم

تنقل المباراة على قنوات:

beIN SPORTS HD 1

beIN Sports HD 5

beIN Sports HD Xtra 2

Alkass One HD

كما يبث المغرب المباراة مباشرة عبر قناة:

Arriyadia 3

ويمكنكم متابعة المباراة عبر البث المباشر لموقع الجزيرة نت.