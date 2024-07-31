موعد مباراة مصر ضد باراغواي لكرة القدم بربع نهائي أولمبياد باريس والقنوات الناقلة
31/7/2024
نستعرض موعد مباراة مصر ضد باراغواي بالدور ربع النهائي في مسابقة كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس 2024، والقنوات الناقلة.
وتقام المباراة بعد غد الجمعة الثاني من أغسطس/آب 2024، وتنطلق صفارة بدايتها الثامنة مساء 20:00 حسب توقيت مكة المكرمة والقاهرة على ملعب ملعب فيلودروم.
اقرأ أيضاlist of 2 items
هونغ كونغ الأكثر سخاء.. كم تدفع الدول للفائزين بالذهب في أولمبياد باريس؟
وتأهل المنتخب المصري إلى ربع النهائي بعد فوزه على إسبانيا 2-1 أمس، وتصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط متقدما عن إسبانيا التي حلت في المركز الثاني بنقطة واحدة.
ويشارك في منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 16 منتخبا قسمت إلى 4 مجموعات. وتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
القنوات الناقلة لمباراة مصر وباراغواي لكرة القدم
تنقل المباراة على قناتي:
- beIN SPORTS HD 1
- Alkass One HD
ويمكنكم متابعة المباراة عبر البث المباشر لموقع الجزيرة نت.
المصدر : الجزيرة