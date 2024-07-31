موعد مباراة مصر ضد باراغواي لكرة القدم بربع نهائي أولمبياد باريس والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة مصر ضد باراغواي بالدور ربع النهائي في مسابقة كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس 2024، والقنوات الناقلة.

وتقام المباراة بعد غد الجمعة الثاني من أغسطس/آب 2024، وتنطلق صفارة بدايتها الثامنة مساء 20:00 حسب توقيت مكة المكرمة والقاهرة على ملعب ملعب فيلودروم.

وتأهل المنتخب المصري إلى ربع النهائي بعد فوزه على إسبانيا 2-1 أمس، وتصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط متقدما عن إسبانيا التي حلت في المركز الثاني بنقطة واحدة.

ويشارك في منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 16 منتخبا قسمت إلى 4 مجموعات. وتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وباراغواي لكرة القدم

تنقل المباراة على قناتي:

beIN SPORTS HD 1

Alkass One HD

ويمكنكم متابعة المباراة عبر البث المباشر لموقع الجزيرة نت.