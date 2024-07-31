5 مدن و15 ملعبا.. الكشف عن تفاصيل مونديال 2034 في السعودية

تعتزم السعودية استضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2034 على 15 ملعبا في 5 مدن، من بينهم 8 في العاصمة الرياض وحدها، حسبما أفاد به الإعلام الرسمي اليوم الأربعاء.

يأتي الإعلان عن تفاصيل الملف السعودي، وهو الملف الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034، بعد يومين من تقديمه رسميا في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كشف عن تفاصيل "أكبر نسخة على الإطلاق من تاريخ بطولة كأس العالم يتم تنظيمها في دولة واحدة" بمشاركة 48 منتخبا.

وأوضحت أن السعودية ترغب في استضافة المباريات في "5 مدن رئيسة، هي الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، إضافة إلى نيوم التي تمثل أحد أهم المشاريع الكبرى لمدن المستقبل في المملكة".

#فيديو_واس | رئيس وحدة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 بالاتحاد السعودي لكرة القدم: سوف تُلعب مباريات كأس العالم في 5 مدن رئيسية بالمملكة.#ترشح_السعودية2034 | #معًا_ننمو#واس_رياضي pic.twitter.com/PISDUzUoZi — واس الرياضي (@SPA_Spor) July 31, 2024

وأضافت "ستتزين المدن الخمس المستضيفة بـ15 ملعبا متطورا، منها 11 ملعبا جديدا بالكامل، حيث ستضم الرياض 8 ملاعب.. بما فيها ملعب الملك سلمان الجديد الذي يتسع لأكثر من 92 ألف متفرج، الذي من المقرر أن يستضيف المواجهتين الافتتاحية والنهائية للبطولة".

والسعودية طامحة أن تصبح قوة رياضية عالمية تستضيف منذ 2020 رالي دكار، وجولة من سباقات فورمولا واحد منذ 2021، وأطلقت دوري "ليف غولف" واحتضنت نزالات نخبوية في الملاكمة، فضلا عن استقطاب نجوم كرة قدم عالميين يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار لدوريها المحلي الذي بات مدججا بالنجوم الأجانب الكبار.

وستستضيف كأس آسيا 2027 ودورة الألعاب الآسيوية 2034 ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، ومن 2025 ولـ10 سنوات ستستضيف جولة من بطولة العالم للراليات.

كما تعد استضافة الأولمبياد "مبتغاها"، حسبما أفاد به وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود في 2022.

وعام 2022، استضافت قطر المونديال خلال فصل الخريف، بسبب درجة الحرارة المرتفعة في الخليج صيفا.

لكن رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل أكد سابقا أن بلاده "جاهزة" لكل الاحتمالات حيال توقيت الاستضافة.