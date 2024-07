من محنة اللجوء إلى سماء الشهرة.. قصص نجاح رياضيين عرب

لا تختزن حكايات اللجوء العربي نحو أوروبا المآسي فحسب، بل تضم في طياتها أيضا كثيرا من قصص النجاح والتألق في جميع مناحي الحياة، وفي مقدمتها الرياضة.

وتعد التغريبة السورية في أوروبا مثالا ساطعا على النجاح الذي حققه لاجئون فروا من ويلات الحرب لتنتهي محنتهم ويتلمسوا طريق الشهرة، بل وخلدوا أسماءهم في سجلات الدول التي مثلوها.

مدرب كرة القدم السوري أسامة عبد المحسن بلغت شهرته الآفاق عام 2015 ليس بسبب موهبته، ولكن بعد أن تعرض للركل من قبل صحفية مجرية على الحدود بسبب محاولة دخوله رفقة عائلته إلى بلادها، لكن الواقعة مهدت له الطريق ليصبح لاحقا مدربا لفريق خيتافي الإسباني.

Syrian refugee who was tripped by Hungarian journalist to coach at football academy in Getafe http://t.co/O8BbpS5gCV pic.twitter.com/35QVsqsiA5

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تصدرت صورة مانويل شار الصحف الألمانية بعد فوزه ببطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل (أكثر من 85 كيلوغراما) على حساب الملاكم الروسي ألكسندر أوستينوف ليمنح ألمانيا اللقب الغائب عن خزائنها منذ أن فقد أسطورتها ماكس شميلينغ لقب العالم عام 1932.

ولم يكن مانويل شار سوى شاب من أصول سورية، واسمه الحقيقي عمر مانويل، قتل والده في الحرب الأهلية اللبنانية وفرت أمه مع 6 من أطفالها الثمانية إلى ألمانيا عام 1989، وكان عمر مانويل في سن الرابعة حينها.

The heavyweight title fight between Champion Mahmoud Charr and the mandatory challenger Trevor Bryan will have to be held by January 29th, 2021, according to a statement issued by the World Boxing Association (WBA) pic.twitter.com/wynYuRaSHQ

— The Last Round (@thelastround12) December 2, 2020