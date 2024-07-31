ملامح خطة المدرب فليك لإصلاح برشلونة

كشفت تقارير إعلامية أن الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة، يُعِد خطة يكون فيها تعزيز خط الوسط إحدى الأولويات التي يجب التركيز عليها مستقبلا.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الاهتمام الأكبر لدى فليك هو خط الوسط، حيث اتخذ قراره بعدم التعاقد مع لاعبين جدد في هذا المركز، مفضلا الاستعانة بلاعب موجود بالفعل في صفوف الفريق، وهو الدنماركي أندرياس كريستنسن.

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وأشارت إلى أن المدافع الدنماركي يمتلك مهارات تؤهله للعب دور لاعب الارتكاز بأريحية كبيرة.

كما يدرك الألماني أنه لا يستطيع الاستغناء عن كريستنسن، الذي سبق له اللعب في هذا المركز تحت قيادة المدرب السابق تشافي هرنانديز، خصوصا في ظل غياب غافي وفرينكي ديونغ بداعي الإصابة.

🚨🌕| Hansi Flick believes Christensen can be a good option for the pivot position. @ffpolo pic.twitter.com/KVWtRaTpRT — Barca News (@BarcaNewsCLRS) July 30, 2024

ولا يخفي الألماني إعجابه بكريستنسن، وعلّق على ذلك قائلا "على الرغم من أنه لعب قلب دفاع معظم مسيرته، فإنه يملك مؤهلات ليكون "سدادة" دفاعية في خط الوسط".

ويعد الدنماركي أحد أكثر لاعبي برشلونة تحفظا، حيث يتجنب الظهور في وسائل الإعلام أو على شبكات التواصل الاجتماعي، ويفضل العمل في صمت.

وكان المدير الرياضي لبرشلونة ديكو هو من اقترح استخدام كريستنسن في مركز الارتكاز خلال فترة المدرب تشافي هيرنانديز، خصوصا بعد تراجع مستوى أوريول روميو وإصابات فرينكي دي يونغ، وقد أظهر اللاعب أداء دفاعيا ممتازا.

بصرف النظر عن الدنماركي، يتمتع فليك بخيارات استخدام دي يونغ ومارك كاسادو (20 عاما) ومارك بيرنال (17 عاما)، في المركز ذاته، كما أن غافي يمكنه اللعب في المركز نفسه إلى جانب إيريك غارسيا.