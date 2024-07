ملامح خطة المدرب فليك لإصلاح برشلونة

كشفت تقارير إعلامية أن الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة، يُعِد خطة يكون فيها تعزيز خط الوسط إحدى الأولويات التي يجب التركيز عليها مستقبلا.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الاهتمام الأكبر لدى فليك هو خط الوسط، حيث اتخذ قراره بعدم التعاقد مع لاعبين جدد في هذا المركز، مفضلا الاستعانة بلاعب موجود بالفعل في صفوف الفريق، وهو الدنماركي أندرياس كريستنسن.

وأشارت إلى أن المدافع الدنماركي يمتلك مهارات تؤهله للعب دور لاعب الارتكاز بأريحية كبيرة.

كما يدرك الألماني أنه لا يستطيع الاستغناء عن كريستنسن، الذي سبق له اللعب في هذا المركز تحت قيادة المدرب السابق تشافي هرنانديز، خصوصا في ظل غياب غافي وفرينكي ديونغ بداعي الإصابة.

🚨🌕| Hansi Flick believes Christensen can be a good option for the pivot position. @ffpolo pic.twitter.com/KVWtRaTpRT

— Barca News (@BarcaNewsCLRS) July 30, 2024