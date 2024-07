مبابي يستحوذ على كان الفرنسي ويصبح أصغر ملّاك الأندية المحترفة بأوروبا

أصبح المهاجم الدولي الفرنسي وكابتن منتخب فرنسا كيليان مبابي، عبر شركة "إنتركونكتد فنتشرز"، المساهم الأكبر في نادي كان الفرنسي، وفقا لما أعلن -اليوم الأربعاء- النادي الناشط في دوري الدرجة الثانية والشركة في بيان لهما.

لاعب ريال مدريد الإسباني الجديد الذي كاد ينضم إلى "كان" في سن أصغر، أصبح المساهم الأكبر في النادي النورماندي بدلا من صندوق الاستثمارات الأميركي أوكتري.

وذكر البيان أن الرئيس الحالي للمجلس الإشرافي بيار أنطوان كابتون سيبقى مساهما بحصة أصغر (20%).

وأصبح بطل العالم في مونديال 2018 واحدًا من أصغر ملّاك الأندية المحترفة لكرة القدم في أوروبا في سن الـ25، وذلك عبر كيان استثماري (Coalition Capita) تابع لشركته "إنتركونكتد فنتشرز".

وبحسب البيان، يتعهّد الطرفان بمتابعة عملية المصادقة منذ الآن أمام السلطات المختصة، لا سيما أمام المديرية الوطنية للرقابة الإدارية (DNCG) التابعة لرابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين.

