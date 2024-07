"أبحث عن السلام والهدوء".. كلوب يلمح لاعتزال التدريب نهائيا

استبعد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي السابق، العودة إلى التدريب في المستقبل القريب، بما في ذلك خلافة غاريث ساوثغيت في المنتخب الإنجليزي.

وقال كلوب -اليوم الأربعاء- في حديثه خلال اجتماع لاتحاد مدربي كرة القدم الألماني في فورتسبورغ "ابتداء من اليوم، هذا كل شيء بالنسبة إلي بوصفي مدربا".

وأضاف "لم أقرر التوقف بناء على نزوة، بل كان قرارا عاما".

Jürgen Klopp has revealed that his managerial career is over 💔 pic.twitter.com/gjkD7qcrkh

— ESPN UK (@ESPNUK) July 31, 2024