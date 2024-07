تغريم مانشستر سيتي لعدم احترامه نظام "البريميرليغ"

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -اليوم الأربعاء- إنها فرضت غرامة على مانشستر سيتي تتجاوز قيمتها 2.56 مليون دولار بسبب تأخير بداية المباريات واستئنافها بعد الاستراحة.

وقالت الرابطة إن النادي اعترف بانتهاكه القواعد المتعلقة بانطلاق المباريات واستئنافها بعد الاستراحة خلال الموسمين الماضيين، وتوصل الطرفان لاتفاق تسوية بشأن 22 تهمة منفصلة.

وأضاف الرابطة -في بيان- أن "القواعد المتعلقة بانطلاق المباريات وإعادة انطلاقها تساعد على ضمان تنظيم المسابقة بأعلى مستوى احترافي ممكن، وتوفر الثقة للجماهير والأندية المشاركة".

