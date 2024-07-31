رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

تغريم مانشستر سيتي لعدم احترامه نظام "البريميرليغ"

MANCHESTER, ENGLAND - JANUARY 14: A corner flag with the Manchester City logo is seen inside the stadium prior to the Premier League match between Manchester City and Wolverhampton Wanderers at Etihad Stadium on January 14, 2019 in Manchester, United Kingdom. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فرضت غرامة على سيتي تتجاوز قيمتها 2.56 مليون دولار (غيتي)
31/7/2024

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -اليوم الأربعاء- إنها فرضت غرامة على مانشستر سيتي تتجاوز قيمتها 2.56 مليون دولار بسبب تأخير بداية المباريات واستئنافها بعد الاستراحة.

وقالت الرابطة إن النادي اعترف بانتهاكه القواعد المتعلقة بانطلاق المباريات واستئنافها بعد الاستراحة خلال الموسمين الماضيين، وتوصل الطرفان لاتفاق تسوية بشأن 22 تهمة منفصلة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأضاف الرابطة -في بيان- أن "القواعد المتعلقة بانطلاق المباريات وإعادة انطلاقها تساعد على ضمان تنظيم المسابقة بأعلى مستوى احترافي ممكن، وتوفر الثقة للجماهير والأندية المشاركة".

وتابع "كما تضمن بث جميع مباريات الدوري البالغ عددها 380 مباراة حول العالم، وفقا للجدول الزمني".

واعتذر سيتي عن الانتهاكات، وأكد أنه قام بتذكير لاعبي النادي ومسؤولي إدارة كرة القدم بمسؤوليتهم في الامتثال للقواعد.

ولا تتعلق العقوبة الأخيرة بالاتهامات البالغ عددها 115 والموجهة لسيتي في ما يتعلق بانتهاكات مزعومة للقواعد المالية خلال فترة ملكية الملياردير منصور بن زايد آل نهيان للنادي.

وينفي سيتي ارتكاب أي مخالفات ويطعن في هذه الاتهامات، ولم يتم التوصل إلى حكم في هذه القضية.

المصدر : رويترز