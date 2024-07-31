تغريم مانشستر سيتي لعدم احترامه نظام "البريميرليغ"

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -اليوم الأربعاء- إنها فرضت غرامة على مانشستر سيتي تتجاوز قيمتها 2.56 مليون دولار بسبب تأخير بداية المباريات واستئنافها بعد الاستراحة.

وقالت الرابطة إن النادي اعترف بانتهاكه القواعد المتعلقة بانطلاق المباريات واستئنافها بعد الاستراحة خلال الموسمين الماضيين، وتوصل الطرفان لاتفاق تسوية بشأن 22 تهمة منفصلة.

وأضاف الرابطة -في بيان- أن "القواعد المتعلقة بانطلاق المباريات وإعادة انطلاقها تساعد على ضمان تنظيم المسابقة بأعلى مستوى احترافي ممكن، وتوفر الثقة للجماهير والأندية المشاركة".

🚨 Manchester City have been fined £2.09M by the Premier League for 22 breaches over kick-off delays in the last two seasons. (Source: @_JoeBray) pic.twitter.com/uPHjKjpiSf — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 31, 2024

وتابع "كما تضمن بث جميع مباريات الدوري البالغ عددها 380 مباراة حول العالم، وفقا للجدول الزمني".

واعتذر سيتي عن الانتهاكات، وأكد أنه قام بتذكير لاعبي النادي ومسؤولي إدارة كرة القدم بمسؤوليتهم في الامتثال للقواعد.

ولا تتعلق العقوبة الأخيرة بالاتهامات البالغ عددها 115 والموجهة لسيتي في ما يتعلق بانتهاكات مزعومة للقواعد المالية خلال فترة ملكية الملياردير منصور بن زايد آل نهيان للنادي.

وينفي سيتي ارتكاب أي مخالفات ويطعن في هذه الاتهامات، ولم يتم التوصل إلى حكم في هذه القضية.