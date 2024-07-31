رياضة|فرنسا

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي أولمبياد كرة القدم وجدول المباريات

المنتخب المغربي تصدر المجموعة الثانية بـ6 نقاط (غيتي)
31/7/2024-|آخر تحديث: 31/7/202412:21 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أسدل الستار الثلاثاء على دور المجموعات من منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية 2024، المقامة حاليا في باريس، وتستمر حتى 11 أغسطس/آب موعد المباراة النهائية.

ويتأهل عن المجموعات الأربع أصحاب المركزين الأول والثاني، ليكتمل نصاب دور ربع النهائي الذي يعد بمباريات نارية.

وبلغ المنتخبان المصري والمغربي دور الثمانية بعد فوز الأول على إسبانيا 2-1، والثاني على العراق بثلاثية نظيفة.

وتصدر المنتخب المغربي المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ومصر المجموعة الثالثة بـ7 نقاط.

المنتخب المصري تصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط (غيتي)

ما المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي أولمبياد باريس؟

  • فرنسا.
  • الولايات المتحدة الأميركية.
  • المغرب.
  • إسبانيا.
  • مصر.
  • الأرجنتين.
  • أوكرانيا.
  • اليابان.
  • باراغواي.
مباريات أولمبياد باريس - ربع النهائي
مباريات أولمبياد باريس – ربع النهائي (الجزيرة)

جدول مباريات ربع نهائي أولمبياد باريس (توقيت مكة المكرمة):

الجمعة الثاني من أغسطس/آب 2024 

16:00: المغرب x الولايات المتحدة الأميركية (ملعب بارك دي برانس).

18:00: إسبانيا x اليابان (ملعب غروباما ستايديوم).

20:00: مصرx بارغواي (ملعب فيلودروم).

22:00: فرنسا x الأرجنتين  (نوفو ستاد دي بوردو).

المصدر : الجزيرة