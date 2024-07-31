المنتخبات المتأهلة لربع نهائي أولمبياد كرة القدم وجدول المباريات

أسدل الستار الثلاثاء على دور المجموعات من منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية 2024، المقامة حاليا في باريس، وتستمر حتى 11 أغسطس/آب موعد المباراة النهائية.

ويتأهل عن المجموعات الأربع أصحاب المركزين الأول والثاني، ليكتمل نصاب دور ربع النهائي الذي يعد بمباريات نارية.

وبلغ المنتخبان المصري والمغربي دور الثمانية بعد فوز الأول على إسبانيا 2-1، والثاني على العراق بثلاثية نظيفة.

وتصدر المنتخب المغربي المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ومصر المجموعة الثالثة بـ7 نقاط.

ما المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي أولمبياد باريس؟

فرنسا.

الولايات المتحدة الأميركية.

المغرب.

إسبانيا.

مصر.

الأرجنتين.

أوكرانيا.

اليابان.

باراغواي.

جدول مباريات ربع نهائي أولمبياد باريس (توقيت مكة المكرمة):

الجمعة الثاني من أغسطس/آب 2024

16:00: المغرب x الولايات المتحدة الأميركية (ملعب بارك دي برانس).

18:00: إسبانيا x اليابان (ملعب غروباما ستايديوم).

20:00: مصرx بارغواي (ملعب فيلودروم).

22:00: فرنسا x الأرجنتين (نوفو ستاد دي بوردو).