السد القطري يتعاقد مع المالي محمد كامارا

أعلن السد حامل لقب دوري نجوم قطر لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط المالي محمد كامارا قادما من موناكو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وقال السد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "رسميا: محمد كامارا لاعبا للزعيم لخمسة مواسم قادمة".

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وأعلن السد في وقت سابق اليوم وصول كامارا إلى قطر تمهيدا للانضمام إلى الفريق، وأن الصفقة ستعلن عند الانتهاء من الإجراءات الروتينية.

ولم يعلن الفريق القطري عن تفاصيل الصفقة المالية.

https://x.com/AlsaddSC/status/1818387041425715295

وانضم كامارا إلى موناكو في صيف 2022 قادما من رد بول سالزبوغ النمساوي، الذي لعب له بين عامي 2019 و2022.

وأثار كامارا الكثير من الجدل خلال فترته مع موناكو بعدما رفض بشكل متكرر إظهار عبارات تدعو لعدم كراهية مجتمع الميم (الشاذون جنسيا) على قميصه.

وأوقفت رابطة الدوري الفرنسي كامارا 4 مباريات في مايو/أيار الماضي، بعدما أخفى عبارات داعمة لمجتمع الميم على قميصه خلال جولة مخصصة لدعمه في المسابقة.