قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ما حدث في باريس خلال حفل افتتاح الألعاب الأولمبية "مشروع للانحدار بالإنسان إلى مستوى أدنى حتى من الحيوانات".

جاء ذلك في خطاب له، الثلاثاء، خلال اجتماع موسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية.

وفي افتتاح أكبر حدث رياضي عالمي قبل أيام، جرى تقديم لوحة فنية حيّة تشبه لوحة "العشاء الأخير" للفنان الإيطالي ليوناردو دافينشي، تكونت من طاولة كبيرة اجتمع حولها رجال يرتدون أزياء نسائية ويتبرجون بشكل مبالغ به، بالإضافة إلى عارضة أزياء متحولة جنسيا.

وأفاد أردوغان بأن "المشهد المشين في باريس لا يسيء إلى العالمين الكاثوليكي والمسيحي فحسب بل إلينا أيضا".

وأوضح أن "التجسيد اللاأخلاقي خلال افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس كشف لنا مجددا مدى التهديد الذي نواجهه".

وأضاف الرئيس التركي أن "ما حدث في باريس مشروع للانحدار بالإنسان الذي هو أشرف المخلوقات إلى مستوى أدنى حتى من الحيوانات".

وشدد على أن الألعاب الأولمبية تم استغلالها كـ"أداة للانحراف الذي يخرب الطبيعة البشرية ويفسد الأسرة ويهدد سلامة وبقاء الأجيال".