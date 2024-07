هجوم إسرائيلي على لاعب طاجيكي هتف "الله أكبر" بعد أن هزم لاعبهم

تسبب رفض لاعب الجودو الطاجيكي، نور علي إمام علي، مصافحة منافسه الإسرائيلي، توهار بوتبول، قبل نزالهما، الأحد، ضمن الدورة الأولمبية المقامة بباريس حاليا، وهتافه "الله أكبر" بعد الفوز عليه في حملة هجوم وتشف ضده من منصات إسرائيلية.

وفي الفيديو المتداول عبر المنصات، غادر إمام علي دون مصافحة بوتبول، علاوة على ذلك، صاح إمام علي "الله أكبر" بعد تأكده من الفوز وإعلان النتيجة.

وسرعان ما أغضب تصرف اللاعب الطاجيكي المدونين الإسرائيليين والمناصرين لهم عبر المنصات، مطالبين بعقوبة نور علي وإقصائه من البطولات الرياضية مدعيين أنه خالف السلوك الرياضي وهتف برموز ذات دلالة دينية.

وزادت وتيرة الهجوم والسخرية على نور علي بعد أن هزم من نظيره الياباني هيفومي آبي، وتعرض الطاجيكي لضربة على الأرض مما تسبب في خلع ذراعه وكتفه، وأجبرت الإصابة الطاقم الطبي على نقله من منصة اللعب.

وتشفّى الطبيب اليهودي، أفشين عمراني في صورة إمام علي وتألمه جراء الإصابة وعلق "انتهى الأمر بنور علي بكتف مختلع يبكي على السجادة؟، متى ينتهي هذا الجنون، فكرة الرياضة هي أن تصبح واحدة وأن نضع خلافاتنا جانبا".

ونشر اللاعب الطاجيكي صورة إنزاله لمنافسه الإسرائيلي عبر حسابه على منصة إنستغرام معلقا عليها "الله أكبر".

Bad sport Nurali Emomali from Tajikistan refused to shake hands with Israeli judo competitor Baruch Shmailov and shouted “Allah Akbar”. Nurali ended up with a dislocated shoulder crying on the mat. Olympic levels of karma. #Olympics pic.twitter.com/rLrzXAkW8C

In today's Olympic judo competition, Nurali Emomali from Tajikistan 🇹🇯 refused to shake hands with the Israeli 🇮🇱 Baruch Shmailov and shouted “Allah Akbar” instead.

Shortly after, he was crying with a dislocated shoulder. That's instant karma 🤣 pic.twitter.com/eerViWkvy2

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) July 28, 2024