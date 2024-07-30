اعتقال مدرب فرنسي بعد تبوله في الشارع خلال أولمبياد باريس

ذكرت هيئة الإدعاء العام في باريس اليوم الثلاثاء أن الشرطة اعتقلت مدربا فرنسيا لمنافسات التجديف الكانوي والكاياك في أولمبياد باريس 2024 وسط أنباء عن اعتدائه بالضرب على ضابط شرطة أوقفه بسبب التبول في الشارع.

وأعلن الاتحاد الفرنسي للكانوي والكاياك أنه تم إيقاف المدرب جيوم بيرج عن مزاولة مهام عمله.

وأضاف أن بيرج لا يدرب أي فريق فرنسي خلال الأولمبياد لكن كان يستضيف فعاليات مسابقات عامة في الموقع الخاص بمنافسات التجديف لفئتي الكانوي والكاياك في باريس.

وحدثت تلك الواقعة فجر الثلاثاء وجرى فتح تحقيق في الواقعة، بحسب مكتب الإدعاء العام في فرنسا، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.