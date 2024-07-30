هونغ كونغ الأكثر سخاء.. كم تدفع الدول للفائزين بالذهب في أولمبياد باريس؟
30/7/2024
لا تمنح اللجنة الأولمبية الدولية جوائز مالية للمتوجين بالميداليات في أولمبياد باريس 2024، لكن العديد من الرياضيين الأولمبيين سيحصلون على مكافآت مالية كبيرة من بلدانهم في حال حصدهم للميداليات.
وبحسب مجلة فوربس، ستمنح هونغ كونغ لرياضييها 768 ألف دولار مقابل الميدالية الذهبية و380 ألف دولار مقابل الميدالية الفضية، وهي أعلى مكافأة بين الدول الأخرى المشاركة.
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وفازت هونغ كونغ لحد الآن بميداليتين ذهبتين في المبارزة والسباحة وسيحصل كل بطل على مبلغ ضخم.
واللافت للنظر في قائمة المكافآت غياب الولايات المتحدة التي جاءت خارج قائمة أعلى 10 دول مكافأة للرياضيين الأولمبيين، لأن الأميركي الفائز بالميدالية الذهبية سيحصل على 37.5 ألف دولار، ويحصل الرياضي الفائز بميدالية فضية على 22.5 ألف دولار.
وهذه قائمة الدول التي تقدم أعلى مكافأة مالية للفائز بالميدالية الذهبية:
- هونغ كونغ: 768 ألف دولار
- إسرائيل: 275 ألف دولار
- صربيا: 218 ألف دولار
- ماليزيا: 214 ألف دولار
- المغرب: 200 ألف دولار
- إيطاليا: 196 ألف دولار
- ليتوانيا: 182 ألف دولار
- مولدوفا: 171 ألف دولار
- لاتفيا : 155 ألف دولار
- المجر: 154 ألف دولار
- بلغاريا: 139 ألف دولار
- أوكرانيا: 125 ألف دولار
- كوسوفو: 120 ألف دولار
- إستونيا: 109 آلاف دولار
- جمهورية التشيك: 103 آلاف دولار
- مصر: نحو 103 آلاف دولار
- إسبانيا: 102 ألف دولار
- تونس: 40 ألف دولار.
المصدر : مواقع إلكترونية