هونغ كونغ الأكثر سخاء.. كم تدفع الدول للفائزين بالذهب في أولمبياد باريس؟

لا تمنح اللجنة الأولمبية الدولية جوائز مالية للمتوجين بالميداليات في أولمبياد باريس 2024، لكن العديد من الرياضيين الأولمبيين سيحصلون على مكافآت مالية كبيرة من بلدانهم في حال حصدهم للميداليات.

وبحسب مجلة فوربس، ستمنح هونغ كونغ لرياضييها 768 ألف دولار مقابل الميدالية الذهبية و380 ألف دولار مقابل الميدالية الفضية، وهي أعلى مكافأة بين الدول الأخرى المشاركة.

وفازت هونغ كونغ لحد الآن بميداليتين ذهبتين في المبارزة والسباحة وسيحصل كل بطل على مبلغ ضخم.

واللافت للنظر في قائمة المكافآت غياب الولايات المتحدة التي جاءت خارج قائمة أعلى 10 دول مكافأة للرياضيين الأولمبيين، لأن الأميركي الفائز بالميدالية الذهبية سيحصل على 37.5 ألف دولار، ويحصل الرياضي الفائز بميدالية فضية على 22.5 ألف دولار.

وهذه قائمة الدول التي تقدم أعلى مكافأة مالية للفائز بالميدالية الذهبية: