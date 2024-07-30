رياضة|أولمبياد باريس 2024|فرنسا

هونغ كونغ الأكثر سخاء.. كم تدفع الدول للفائزين بالذهب في أولمبياد باريس؟

الأميركية سيمون بايلز تحصد 5 ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية 2024 (الفرنسية)
30/7/2024

لا تمنح اللجنة الأولمبية الدولية جوائز مالية للمتوجين بالميداليات في أولمبياد باريس 2024، لكن العديد من الرياضيين الأولمبيين سيحصلون على مكافآت مالية كبيرة من بلدانهم في حال حصدهم للميداليات.

وبحسب مجلة فوربس، ستمنح هونغ كونغ لرياضييها 768 ألف دولار مقابل الميدالية الذهبية و380 ألف دولار مقابل الميدالية الفضية، وهي أعلى مكافأة بين الدول الأخرى المشاركة.

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وفازت هونغ كونغ لحد الآن بميداليتين ذهبتين في المبارزة والسباحة وسيحصل كل بطل على مبلغ ضخم.

واللافت للنظر في قائمة المكافآت غياب الولايات المتحدة التي جاءت خارج قائمة أعلى 10 دول مكافأة للرياضيين الأولمبيين، لأن الأميركي الفائز بالميدالية الذهبية سيحصل على 37.5 ألف دولار، ويحصل الرياضي الفائز بميدالية فضية على 22.5 ألف دولار.

تشيونغ كا لونغ يهدي هونغ كونغ الميدالية الذهبية في المبارزة (الفرنسية)

وهذه قائمة الدول التي تقدم أعلى مكافأة مالية للفائز بالميدالية الذهبية:

  1. هونغ كونغ: 768 ألف دولار
  2. إسرائيل: 275 ألف دولار
  3. صربيا: 218 ألف دولار
  4. ماليزيا: 214 ألف دولار
  5. المغرب: 200 ألف دولار
  6. إيطاليا: 196 ألف دولار
  7. ليتوانيا: 182 ألف دولار
  8. مولدوفا: 171 ألف دولار
  9. لاتفيا : 155 ألف دولار
  10. المجر: 154 ألف دولار
  11. بلغاريا: 139 ألف دولار
  12. أوكرانيا: 125 ألف دولار
  13. كوسوفو: 120 ألف دولار
  14. إستونيا: 109 آلاف دولار
  15. جمهورية التشيك: 103 آلاف دولار
  16. مصر: نحو 103 آلاف دولار
  17. إسبانيا: 102 ألف دولار
  18. تونس: 40 ألف دولار.
المصدر : مواقع إلكترونية