أولمبياد باريس.. منتخب قطر لكرة الطائرة الشاطئية يتأهل للدور الثاني

تأهل المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية إلى الدور الثاني بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد فوزه الاثنين، على نظيره السويدي بشوطين لشوط، خلال الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وجاءت نتيجة أشواط المباراة بواقع (15-21 و21-19 و20-18).

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وقدم المنتخب القطري حامل برونزية أولمبياد طوكيو 2020 والمكون من الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان، مستوى جيدا أمام الثنائي السويدي هالمان وهيلفيج خاصة في الشوطين الثاني والثالث اللذين كان فيهما ندا قويا لنظيره السويدي المصنف الأول عالميا.

وتصدر المنتخب القطري ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بعد فوزه في مباراته الأولى على الثنائي الإيطالي المكون من باولو نيكولاي وصامويل بشوطين نظيفين 21- 19 و21-18.

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المنتخب القطري لكرة الطائرة الشاطئية يحقق ثاني انتصار له بفوزه على نظيره السويدي 2 – 1 ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 #Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/BO4y9Abton — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 29, 2024

وسيختتم المنتخب القطري مبارياته في دور المجموعات بلقاء المنتخب الأسترالي، في الأول من أغسطس/آب المقبل.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور المقبل بصورة مباشرة، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث ليصبح مجموع الفرق المتأهلة 14 فريقا.

وتعد هذه المشاركة هي الثالثة تواليا للمنتخب القطري في الألعاب الأولمبية، ويطمح "الأدعم" إلى تشريف الرياضة القطرية في هذا المحفل الرياضي الكبير الذي يضم أفضل الفرق على مستوى العالم، حيث حقق نجاحات كبيرة على المستوى العالمي والقاري، منها حصوله على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية مرتين في جاكرتا 2018 وهانغتشو 2023، بالإضافة إلى برونزية الدورة الأولمبية السابقة.

وعقب المباراة أبدى شريف يونس سعادته بالفوز وبالتأهل إلى الدور الثاني في البطولة ووصف المباراة بالقوية والصعبة أمام الثنائي السويدي وتمنى أن يوفق رفقة زميله أحمد تيجان في مواصلة الأداء المتميز في البطولة من أجل الصعود إلى منصة التتويج وخطف ميدالية في نهاية المسابقة.