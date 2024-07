كانتي يحقق رقما غير مسبوق في يورو 2024

حطم الدولي الفرنسي نغولو كانتي رقما قياسيا خلال بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، يتعلق بأطول سلسلة من المباريات دون هزيمة في البطولات الدولية الكبرى.

وقاد كانتي الديوك للصعود لدور ربع نهائي أمم أوروبا، أمس الاثنين، بعد الفوز على بلجيكا بهدف من النيران الصديقة.

ولم يذق منتخب "الديوك" طعم الهزيمة خلال 19 مباراة لعبها نجم الاتحاد السعودي معه، بواقع 13 فوزا و6 تعادلات.

وبحسب شبكة "سكواكا" البريطانية لإحصائيات كرة القدم، فإن منتخب فرنسا لم يتعرض لأي هزيمة في 19 مباراة شهدت ظهور كانتي في البطولات الكبرى.

وبذلك بات كانتي أول لاعب أوروبي يحقق أطول سلسلة من المباريات دون هزيمة في البطولات الكبرى، متفوقا على الإسباني تشافي هيرنانديز، نجم منتخب إسبانيا السابق، الذي حافظ على سجله خاليا من الخسارة في البطولات الكبرى لـ11 مباراة متتالية.

France have not lost any of their 19 games at major international tournaments when N'Golo Kanté has played, the longest unbeaten streak by any European player:

WWWWWWDWWWWWDDDWDDW

No wonder Didier Deschamps got him back. 😀#EURO2024 pic.twitter.com/ZirHON0pO3

— Squawka (@Squawka) July 1, 2024