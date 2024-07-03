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شاهد..كولومبيا تفرض التعادل على البرازيل بكوبا أميركا

كولومبيا تصدرت المجموعة الرابعة بعد تعادلها مع البرازيل(الفرنسية)
3/7/2024-|آخر تحديث: 3/7/202406:52 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أكمل منتخب البرازيل عقد المتأهلين لدور الـ8 ببطولة كوبا أميركا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة بعد تعادله مع كولومبيا 1-1 في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات.

وبقي منتخب كولومبيا في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ليضرب موعدا في دور الـ8 مع منتخب بنما، صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

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في المقابل، احتلَّ منتخب البرازيل المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ليخوض مواجهة من العيار الثقيل في دور الـ8 مع منتخب أوروغواي، الذي تصدر ترتيب المجموعة الثالثة.

وبادر رافينيا بالتسجيل للبرازيل في الدقيقة 12 حين سدد تصويبة رائعة من ركلة حرة مباشرة، واضعا الكرة على يسار فارغاس، الذي حاول التصدي لها دون جدوى لتعانق شباكه.

وحملت الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع صدمة للجماهير البرازيلية، بعدما سجل مونوز هدف التعادل لكولومبيا.

وتلقى مونوز تمريرة بينية رائعة من جون كوردوبا، انفرد على إثرها بالمرمى، ليسدد من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يسار أليسون، الذي خرج من مرماه لملاقاته، وتعانق الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

خروج كوستاريكا

وخرج المنتخب الكوستاريكي من المسابقة رغم فوزه 2 – 1 على منتخب باراغواي مساء أمس الثلاثاء.

وتقدم منتخب كوستاريكا بهدفين مبكرين حملا توقيع فرانشيسكو كالفو وغوزيمار ألكوسير في الدقيقتين الثالثة والسابعة على الترتيب، فيما جاء هدف منتخب باراغواي الوحيد عن طريق رامون سوسا في الدقيقة 55.

في المقابل، خسر منتخب باراغواي 1-2 أمام كولومبيا في الجولة الافتتاحية، قبل أن ينال هزيمة مدوية 1 – 4 أمام البرازيل في الجولة الثانية.

المصدر : الألمانية