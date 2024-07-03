هل يعاقب ديميرال بطل تأهل تركيا إلى ربع نهائي يورو 2024 بسبب "الذئاب الرمادية"؟

يخضع التركي ميريح ديميرال مدافع المنتخب ونادي الأهلي السعودي للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن إيماءة مثيرة للجدل صدرت عنه بعد تسجيل هدفه الثاني في مرمى المنتخب النمساوي بثمن نهائي يورو 2024.

وقام ديميرال بتحية الذئاب، وهي إيماءة مرتبطة بجماعة "الذئاب الرمادية" التي يمثلها سياسيا "حزب الحركة القومية".

وأدانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر وجماعات حقوقية الإيماءة، وطالبت "يويفا" بالتحقيق.

وذكر يويفا اليوم الأربعاء أنه يحقق في احتمال قيام ديميرال بـ"سلوك غير ملائم"، وأنه "سيتوفر مزيد من التفاصيل الخاصة بهذا الأمر في أقرب وقت".

ومن شأن العقوبات المحتملة التأثير على مشاركة اللاعب في مباراة المنتخب التركي أمام نظيره الهولندي المقررة إقامتها السبت المقبل في ربع النهائي.

وبعد المباراة قال ديميرال إن الإيماءة تدل على "هويته التركية"، وأشار إلى أنها لا تحمل أي رسالة سرية.

وقال "رأيت الناس أيضا في الملعب يقومون بهذه الإيماءة، كلنا أتراك، وأنا فخور للغاية لكوني تركيا، هذا هو معنى الإشارة، أردت فقط أن أظهر مدى سعادتي وفخري".

وأعربت فيزر عن غضبها عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وقالت إنه "لا يوجد مكان لرموز المتطرفين اليمينيين الأتراك في ملاعبنا، استخدام بطولة أمم أوروبا منصة للعنصرية غير مقبول تماما".

وأضافت أن "السلطات الأمنية الألمانية تراقب عن قرب المتطرفين اليمينيين الأتراك في ألمانيا، جماعة الذئاب الرمادية تخضع لمراقبة مكتب حماية الدستور الاتحادي".

من جانبه، وصف دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركية، تحقيق (يويفا) بأنه "مستفز وانحيازي وخاطئ للغاية"، وقال بهجلي إن الاتحاد الأوروبي للعبة انضم إلى من وصفهم "بالمعاديين لتركيا والأتراك".

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية التركية الإجرءات بأنها غير مقبولة، حيث أكدت أن ليس كل من يستخدم تلك الإشارة يميني متطرف، وقالت إن تلك الإشارة غير ممنوعة في ألمانيا، ووصفت رد فعل السلطات الألمانية بأنه كاره للأجانب.