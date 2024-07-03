ميسي يقود الأرجنتين ضد الإكوادور في ربع نهائي كوبا أميركا

عاد ليونيل ميسي قائد الأرجنتين للتدريبات استعدادا لمواجهة الإكوادور في ربع نهائي بطولة كوبا أميركا لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

ولم يتدرب ميسي منذ تعرضه لإصابة في أعلى الفخذ خلال فوز فريقه 1-صفر على تشيلي في 25 يونيو/حزيران الماضي.

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ولم يشارك أفضل لاعب في العالم 8 مرّات في فوز الأرجنتين 2-صفر على بيرو السبت الماضي.

كما غاب عن المواجهة ذاتها المدرّب ليونيل سكالوني الموقوف مباراة واحدة، بعد التأخر بالعودة إلى الملعب بعد الاستراحة في أوّل مباراتين.

Messi, Julián and Enzo 🇦🇷📸 pic.twitter.com/OJJkZZoP9v — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 2, 2024

وقال الاتحاد الأرجنتيني للعبة إن اللاعب (37 عاما) قام ببعض التدريبات البدنية قبل الانضمام لزملائه في التدريب الجماعي.

وتلتقي الأرجنتين في ربع النهائي مع الإكوادور -فجر الخميس- في هيوستن، تكساس.

ويطمح منتخب الأرجنتين -الذي توج باللقب في النسخة الماضية التي أقيمت بالبرازيل عام 2021- للتتويج باللقب للمرة الـ16 في تاريخه من أجل الانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات حصولا على كأس البطولة، والذي يتقاسمه حاليا مع منتخب أوروغواي.