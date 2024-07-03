رياضة|كوبا أميركا|الولايات المتحدة الأميركية

ميسي يقود الأرجنتين ضد الإكوادور في ربع نهائي كوبا أميركا

ميسي عاد للتدريبات بعد تعافيه من إصابة في أعلى الفخذ (الفرنسية)
3/7/2024

عاد ليونيل ميسي قائد الأرجنتين للتدريبات استعدادا لمواجهة الإكوادور في ربع نهائي بطولة كوبا أميركا لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

ولم يتدرب ميسي منذ تعرضه لإصابة في أعلى الفخذ خلال فوز فريقه 1-صفر على تشيلي في 25 يونيو/حزيران الماضي.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ولم يشارك أفضل لاعب في العالم 8 مرّات في فوز الأرجنتين 2-صفر على بيرو السبت الماضي.

كما غاب عن المواجهة ذاتها المدرّب ليونيل سكالوني الموقوف مباراة واحدة، بعد التأخر بالعودة إلى الملعب بعد الاستراحة في أوّل مباراتين.

وقال الاتحاد الأرجنتيني للعبة إن اللاعب (37 عاما) قام ببعض التدريبات البدنية قبل الانضمام لزملائه في التدريب الجماعي.

وتلتقي الأرجنتين في ربع النهائي مع الإكوادور -فجر الخميس- في هيوستن، تكساس.

ويطمح منتخب الأرجنتين -الذي توج باللقب في النسخة الماضية التي أقيمت بالبرازيل عام 2021- للتتويج باللقب للمرة الـ16 في تاريخه من أجل الانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات حصولا على كأس البطولة، والذي يتقاسمه حاليا مع منتخب أوروغواي.

المصدر : وكالات